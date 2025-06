SAE Institute Milano: 12 borse di studio per futuri professionisti della musica e del gaming

SAE Institute Milano apre ufficialmente le candidature per 12 borse di studio dedicate ai futuri professionisti dei settori creativi, tra musica, video, gaming e nuovi media.

Secondo i dati Unioncamere, nel 2023 le imprese culturali italiane hanno previsto oltre 302 mila assunzioni, pari al 5,5% del totale nazionale. Tuttavia, il 38,7% dei profili richiesti risulta difficile da reperire. Tra le principali cause, la mancanza di accesso a una formazione adeguata, anche a causa della concentrazione di poli formativi nelle grandi città come Milano e Roma.

L’iniziativa, lanciata in occasione della presentazione di Linecheck 2025, è sostenuta da partner d’eccellenza come AIR3 (Associazione Italiana Registi), BASE Milano, Yamaha Professional Audio, HOM (House of Music / Asian Fake) e IGDA Milan.

Borse di studio per i media creativi: un’opportunità concreta

Le borse sono rivolte a giovani tra i 18 e i 30 anni intenzionati a iscriversi ai corsi dell’Anno Accademico 2025/2026 nei percorsi: Produzione Audio, Produzione Videoludica e Media Interattivi, Music Business e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli economici all’accesso a percorsi altamente specializzati, in un momento in cui l’industria creativa italiana è alla costante ricerca di figure professionali qualificate.

Le borse prevedono una riduzione della retta del 70%, 50% o 30% e includono percorsi post-formativi: mentoring, networking, tirocini e formazione avanzata. Per candidarsi è richiesto un video di presentazione e l’aderenza ai criteri specificati nei bandi.

