RuPaul Drag Race Italia: nessun cantante in giuria. Tra i giudici Tommaso Zorzi

RuPaul Drag Race Italia giudici. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato in questo articolo dell’arrivo in Italia del noto talent show per Drag queen, RuPaul Drag Race, un format di grande successo e che sicuramente farà molto discutere nel nostro paese.

Ad oggi lo show conta diverse edizioni in tutto il mondo e ben 19 Emmy Awards vinti.

Tra i Rumors che giravano in rete c’erano anche quelli che, grazie ad una petizione, volevano tra i tre giudici due cantanti molto noti e amati dala comunità LGBT+, Immanuel Casto e Romina Falconi. Alla fine però la produzione del programma ha optato per altre scelte.

RuPaul Drag Race Italia giudici

Lo show arriverà in Italia a novembre del 2021 su Discovery+ con la produzione di Ballandi Arts. Tra i tre giudici ci sarà un volto molto amato dal pubblico, ovvero il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, scelto come rappresentante della comunità LGBT.

Del resto le quotazione di Zorzi dalla vittoria al GF VIP sono in costante ascesa ed il nome è di sicuro richiamo.

Al suo fianco ci saranno la Drag Queen napoletana Priscilla, vero nome Mariano Gallo, e l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini.

Chiara ad oggi conta la partecipazione in quasi 25 film noti e in programmi come Affari tuoi, Mtv Awards, Eccezionale veramente, Domenica In e, rimanendo in tema LGBT+, Love me Gender, un viaggio nell’Italia della Gender Revolution.