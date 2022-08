Rudy Zerbi racconta alla Cuccarini come dopo il licenziamento da parte della Sony, Maria De Filippi lo salvò

La storia di Rudy Zerbi è nota a molti. Diventato Amministratore delegato della Sony Music Italy, a seguito di una fusione aziendale viene licenziato. Da quel momento Maria De Filippi lo accoglie sotto la sua ala protettrice e lui diventa principalmente un personaggio televisivo.

In realtà Zerbi non ha ha mai disdegnato la televisione anche mentre lavorava in Sony. Nel 2001 fu giudice nella prima, ed unica, edizione di Operazione Trionfo. Stesso ruolo nel 2005 a Sei un mito, programma di Canale 5 dedicato agli imitatori. E ancora ospite fisso a Quelli che il Calcio.

Nel suo periodo a capo della Sony Rudy Zerbi ha lavorato al primi dischi di Giusy Ferreri, creduto e voluto fortemente Alessandra Amoroso ma anche Pierdavide Carone e Loredana Errore, tutti lanciati da Amici. E ancora Marco Mengoni, L’Aura e progetti con Renato Zero, Gianni Morandi, Biagio Antonacci e Ornella Vanoni.

Nel 2009, come dicevamo in apertura, il licenziamento e l’inizio del lavoro a tempo pieno in tv (ma anche in radio) nel ruolo di professore di canto Amici di Maria De Filippi, di giurato a Italia’s Got Talent, a Tu si que vales, The Winner is e quello di conduttore al Summer Festival, tutto programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi che, come ammette lui stesso, gli ha salvato la vita.

La De Filippi del resto nel corso degli anni ha spesso aiutato a ricollocarsi in tv personaggi bistrattati come Mara Venier, Simona Ventura e Lorella Cuccarini.

Ed è proprio con quest’ultima che Rudy Zerbi si è confidato.

La Cuccarini da qualche mese ha aperto un canale YouTube dove, oltre a contenuti sulla sua carriera, intervista davanti ad un caffè personaggi dello spettacoli. Molti di questi arrivano dal mondo di Amici di Maria De Filippi. Ed è proprio nell’intervista con Lorella che Zerbi ha raccontato la proposta che Maria gli fece nel 2009…

In quel momento io mi son trovato a neanche 40 anni, con già tre figli, stavo bene per carità, non è che mi potessi lamentare, ma ha 40 anni hai una vita di fronte a te… a pensare – E adesso cosa faccio? Ma non so fare niente se non questo. La situazione della discografia era terribile all’epoca, non erano ancora arrivati Spotify… era quel periodo di mezzo difficilissimo.“

“Io non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. Lo dico anche per i ragazzi giovani, i fallimenti o comunque le cose nella vita che non funzionano, non vanno nascosti perché è impensabile che tutto vada sempre bene in una vita intera.

Ed è in quel momento difficile che Rudy Zerbi fa la telefonata che gli cambierà la vita…

“Già andavo ad Amici come presidente della Sony, non come coach. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria e dirle – Guarda Maria ti volevo solo avvisare che io da settimana prossima non posso più venire ad Amici perché non sono più presidente della Sony, non ha senso che io venga, non ho più un ruolo. Ti ringrazio tanto, è stato bellissimo lavorare insieme ma mi hanno licenziato…

Maria mi ha risposto: “Mi sono sempre trovata bene a lavorare con te, mi piace quello che fai nel mondo della musica e tutto, col cavolo che non ci vediamo più, vieni a lavorare con me. E quindi mi sono ritrovato in dieci minuti da “La botola di Gerry”, distrutto, con un nuovo lavoro.

Già solo l’idea che una persona come Maria ti dica – Ti dò fiducia vieni a fare qualcosa con noi ad Amici… sai in quel momento ti da forza ed entusiasmo…”