Rovazzi torna a Sanremo... prima sulla nave Costa Toscana, quindi all'Ariston per la finale

Ritorno a Sanremo per Fabio Rovazzi. Il “non cantante”, attore e regista durante tutta la settimana sarà infatti protagonista insieme a Orietta Berti del palco della nuova nave “green” della flotta italiana per poi tornare sul palco dell’Ariston.

Rovazzi e Orietta Berti saranno per tutta la settimana i padroni di casa sul palcoscenico galleggiante della Costa Toscana, il palco della nave che rappresenta una vera e propria novità per il Festival di Sanremo e che, ogni sera, ospiterà artisti italiani d’eccezione.

Per Rovazzi si tratta della terza volta a Sanremo. L’artista infatti, pur non essendo mai stato in gara al Festival della Canzone Italiana, ha fatto il suo debutto da conduttore televisivo alla fine del 2018 sul palco di Sanremo Giovani al fianco di sua Baudità Pippo Baudo.

Qualche mese dopo, per il Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni lo ha voluto in veste di ospite sul palco dell’Ariston. Ruolo che ricoprirà anche quest’anno nella serata finale della kermesse (qui il programma del Festival serata per serata).