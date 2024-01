Rose Villain lancia nel giorno della festa della donna il suo nuovo disco, “Radio Sakura”

Mancano poco più due settimane al debutto di Rose Villain sul palco del Festival di Sanremo con un brano che sorprenderà, oltre a diventare probabilmente virale su TikTok, “Click Boom“. Nel frattempo la cantautrice annuncia il suo secondo album.

Tra le rivelazioni del 2023 grazie ad un album, “Radio Gotham“, uscito per Sony Music Italy e certificato con il disco d’oro, Rose Villain ha firmato negli scorsi mesi un nuovo contratto discografico con Warner Music Italy e, dopo aver partecipato al successo estivo di Achille Lauro nel singolo “Fragole“, ha pubblicato il brano “Io, me ed altri guai“.

Il 2024 la vedrà salire sul palco dell’Ariston per cantare “Click Boom“, brano prodotto da Sixpm e scritto dalla stessa artista con Davide Petrella. Una canzone che parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male.

Il nuovo brano sarà contenuto nel secondo album di Rose Villain, “Radio Sakura“, in uscita nel giorno della festa della donna, venerdì 8 marzo 2024, per Warner Music.

Il disco è un nuovo capitolo per Rose, il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di “Radio Gotham” è sbocciata una nuova vita.

Qui a seguire la copertina.

L’artista ha annunciato 4 nuovi live per il 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique







Foto di copertina di Federico Earth