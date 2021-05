In questo momento storico senza spazi per i live Romina Falconi è pronta per “Perdonami padre perché ho cantato”

Romina Falconi live…

La bionda cantautrice è pronta a tornare con una sorpresa per tutti gli estimatori della sua musica e non solo. A poco più di due anni dall’uscita del suo ultimo album, Biondologia, un disco che ha ricevuto anche i complimenti pubblici a mezzo social da parte di Tiziano Ferro, e in attesa dell’uscita del nuovo disco, il terzo della sua carriera, Romina è pronta a far conoscere il suo album attraverso nuove sfumature.

Il 24 maggio infatti sarà il momento di un ammissione che, in questo particolare momento storico così difficile per la musica, sopratutto quella che ancora non ha raggiunto “livelli mainstream”, è inappuntabile… Perdonami padre perché ho cantato.

Un concetto che assume un senso davvero importante oggi che la musica fatica a ripartire e che, quando si parte di ripartenza, è sempre collegata a quegli artisti che ne hanno meno bisogno… quelli che vanno in tv ospiti dei programmi, che hanno alle spalle multinazionali e grandi società di live, e mai a quelli che realmente avrebbero bisogno di un palco.

E in questo scenario che Romina afferma, con un progetto ancora top secret, Perdonami padre perché ho cantato.





Romina Falconi live

In attesa di scoprire cosa ascolteremo, e in che modo, lunedì 24 maggio ecco quello che la Falconi ci ha svelato…

“Interno giorno.

Sono arrivata all’Elfo studio

(studio di registrazione perfetto per fare pozioni e magie) e abbraccio i miei compagni di viaggio: Nikk e Nello Savinelli + Luca Visigalli.

Da un anno circa, mi sente cantare solo la doccia.

A volte neanche la doccia perché ho imparato a cantarmi dentro, tra gli angoli di certi ricordi, vicino alla pancia, su nel cervello e poi attraverso le coronarie. Mi succede così anche con le lacrime: io faccio accadere le cose più dentro di me, ultimamente. Mi sento leggera perché

rivedo i miei musicisti e sì, ora canto pure fuori, e ci godiamo questo concerto per noi soli, perché abbiamo proprio voglia di riabituarci a certe frequenze, a quei bassi che ti sostengono da terra.

Torno leggera, io che non so esserlo per più di una manciata di ore…

Ci dedichiamo il momento più figo di tutti e poi decidiamo che è bellissimo condividere. Ci registra e ci mixa Ric Demarosi, Nikk decide, oltre a suonare, di riprendere tutto e farci pure un video. Biondologia come non è stata mai sentita.

Il resto è una piccola sorpresa ma io quel momento lo ricordo come una fotografia e ogni volta che ci penso, non ci si crede, mi sento leggera.”

Appuntamento quindi a lunedì e, per chi lo vorrà, anche sul canale Twitch di Romina (qui)dove ogni mercoledì e domenica la cantautrice, con il suo solito stile, irriverente, senza filtri e senza scudi ne ipocrisie, affronta con i suoi fan argomenti musicali e non.