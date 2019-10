Romina Falconi Centro d’ascolto.

Ora che il suo ultimo album, Biondologia (che ha come sottotitolo L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso) ha conquistato i favori della critica e dopo un’estate che l’ha vista protagonista con un vero e proprio anti-tormentone, Magari muori (oltre un milione di stream su Spotify e un milione di views su YouTube) la bionda cantautrice non ha nessun intenzione di fermarsi.

Forte di una nuova casa discografica al suo fianco, la Mescal, Romina Falconi ha annunciato una serie di novità in arrivo da qui al 2020. Si parte con un nuovo singolo estratto da Biondologia e in arrivo in radio questo venerdì, 18 ottobre.

Il giorno successivo riaprirà uno dei progetti più ambiziosi e cari alla cantautrice, il Centro d’ascolto che, in questa nuova tornata di date, prenderà il nome di Centro d’ascolto – Reparto Biondologia.

ROMINA FALCONI CENTRO D’ascolto – Reparto Biondologia

La Falconi ha sempre confessato che uno degli obbiettivi della sua musica, delle sue canzoni, è quello di mettere le sue esperienze di vita e i tanti dolori sopportati e, spesso, superati, al servizio di chi ascolta. Non far sentire nessuno mai solo, mai sbagliato, mai diverso.

Un messaggio importante che la cantautrice ha concretizzato con questo Centro D’ascolto in cui tutte le regole e i dogmi del mondo della musica vengono ribaltati. Non è più il fan che ascolta l’artista, la sua storia, le sue “tragedie”, ma è l’artista che mette da parte il suo ego e ascolta, consiglia, supporta.

Questo è possibile in quanto Romina Falconi attraverso quelle 5 fasi del dolore che racconta nel suo ultimo album ci è realmente passata, ci ha pernottato, anche abbondantemente, e poi è ripartita, non senza tornare a cadere.

Questo è possibile perché Romina è dotata di un’empatia rara, di capacità di ascolto e, sopratutto, di ironia e autoironia, doti indispensabili per accompagnare qualcuno cercando di insegnargli l’Arte di passeggiare con disinvoltura sul Ciglio di un abisso.

Non più quindi un “semplice” Centro D’ascolto per cuori infranti, ma una stanza in cui confidare i dolori della vita che, spesso, vanno al di là dell’amore inteso come sentimento di coppia.

Le date del calendario del Romina Falconi Centro D’ascolto – Reparto Biondologia sono ancora in via di definizione ma quattro appuntamenti sono già stati fissati in attesa delle conferme su Napoli e Roma. Ecco gli appuntamenti già in calendario.

Sabato 19/10 MILANO / Galleria Santa Radegonda dalle 15 alle 19

Domenica 20/10 FIRENZE / Florence Duck Store dalle 15 alle 19

Sabato 26/10 BOLOGNA / Semm Music & Store dalle 15 alle 19

Lunedì 28/10 TORINO / Esotericamente dalle 16:30 alle 19

Per partecipare al Centro D’ascolto basterà prenotarsi attraverso le pagine social dell’artista. Non fatevi frenare dal pudore, troverete tante “anime scarabocchiate” come voi!

ROMINA FALCONI TOUR 2020

Nel frattempo la Falconi, reduce da una serie di date live di successo in tutta Italia, ha annunciato due importanti appuntamenti in prestigiose location per il 2020. Il 2 Marzo sarà all’Auditorium della Musica, Sala Petrassi di Roma e il 15 Marzo 2020 all’Auditorium di Milano.

Le prevendite sono aperte da oggi, mercoledì 16 Ottobre.





Ecco come l’artista ha annunciato questi importanti appuntamenti sulle proprie pagine social:

“Da una tastierina e un microfono in cucina fai uscire un disco e dopo sacrifici al limite della legalità, dentro di te sei in pace, come chi ha fatto il cammino de Santiago. Capisci che il tuo disco sta piacendo e alzi la posta, ti butti, ti spogli ancora di più: IL LIVE… ‘Chissà se un mio live funzionerà o sembrerò ‘na matta artistoide che ride dei suoi abissi…’. Fai il primo live e funziona così tanto che ti senti finalmente amata come non sei stata mai. Chi è appassionato non si tira indietro.



E allora eccomi che ho le lacrime agli occhi mentre annuncio che ci sono nuovi live in posti dove il suono davvero è padrone: roba che si sente alla perfezione pure se uno starnutisce dietro le quinte.

Le prime date che svelo sono DUE AUDITORIUM.



Pora nonna direbbe: ‘mecojoni, bella de nonna…’ E io me la faccio sotto. Poi rido, poi tremo perché la capienza di questi posti è impegnativa… Prometto che ci saranno delle sorprese, prometto cambi d’abito degni delle vamp, prometto di lavorare duro da qui a marzo per mostrarvi cuore, occhi, viscere e prometto di farvi sentire a casa, stretti in una morsa piena di amore e spietata sincerità. Sono entusiasta, ma con un po’ di paura. Venite ad abbracciarmi, che senza di voi io col cavolo che ce la faccio… Le date non si fermano qui, stiamo organizzando il calendario e appena possibile vi aggiorno“

Nelle prossime settimane sarà possibile vedere Romina live nelle seguenti location: