Romina Falconi annuncia un’unica e imperdibile data live alla Santeria Toscana 31 per il mese di gennaio

Romina Falconi ha annunciato un’unica e imperdibile data live a Milano, che si terrà alle ore 21.00 di venerdì 5 gennaio 2024 alla Santeria Toscana 31 (Viale Toscana, 31), con ospiti Immanuel Casto e Roberto Casalino (qui i biglietti).

Ad aprire il concerto – che sarà una vera e propria celebrazione anche dell’attività discografica di Freak&Chic, l’etichetta di cui Romina è socia e direttrice artistica – sarà invece Croce Atroce, drag queen da poco uscita con il suo nuovo album “Queer Eleison” (2 giugno 2023).

Romina Falconi live alla Santeria Toscana 31

In occasione di questo speciale live alla Santeria Toscana 31, la cantautrice romana eseguirà dal vivo insieme alla sua band – composta da Nikk Savinelli, Nello Savinelli e Fil Colombari – alcuni brani tratti dagli album “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo d’Oro” e “Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)“, oltre ai nuovi singoli “La Suora“, “Lupo Mannaro” e “Maria Gasolina” (Freak&Chic / ADA Music Italia), che anticipano “Rottincuore“: il nuovo concept album della cantautrice, che ha come protagonisti una galleria di peccatori.

“Torno sul palco con i miei musicisti, che chiamo amorevolmente ‘i Disumani’, e lo faccio nella città che mi ha permesso di osare e di approfittarmi sfacciatamente della libertà. Milano. Il palco è l’unico posto in cui divento quella che vorrei essere pure nella vita di tutti i giorni“, racconta Romina Falconi.

E aggiunge: “La verità è che nel quotidiano mi muovo con passi leggeri per non disturbare e sento di avere la stabilità delle piume. All’opposto, quando mi esibisco live, rido e piango le mie melodie e sento che è possibile tutto. Questa è una data unica, sarà un confessionale musicale. Parlerò e canterò tanto, il mio pubblico lo sa e mi vuole proprio così. Eccola la mia idea di paradiso: sei capace di tutto, impari a ridere di ciò che non dovresti, racconti pure il peggio e ti torna indietro una carezza“.

Foto di copertina di Carlotta Passoni