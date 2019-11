Rocco Hunt Tour. Il rapper partenopeo continua il suo percorso di rinascita artistica grazie ai risultato dell’album Libertà.

Il disco alla prima settimana di sua uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana ed è rimasto per ben sette settimane consecutive nella Top Ten.

Ti Volevo Dedicare, singolo attualmente in rotazione, è stato certificato disco di platino, mentre Nisciun’ Ngopp’ a Luna sono stati certificato oro da FIMI/GfK.

ROCCO HUNT tour

Dopo l’annuncio dei due concerti speciali, a grande richiesta il LIBERTÀ TOUR 2020 di Rocco Hunt si arricchisce di due nuovi appuntamenti e la data a Napoli si sposta in una location più grande!

Lla data campana ha registrato il sold out in pochi giorni e così, per permettere a un maggior numero di fan di partecipare al concerto si è deciso di spostare l’evento dalla Casa della Musica al Pala Partenope.

A proposito del Libertà Tour 2020, Rocco Hunt commenta:

“Questo per me è un tour molto importante, che arriva dopo gli ottimi risultati discografici raggiunti con ‘Libertà’ e che ci dà la possibilità di cantare finalmente queste canzoni insieme al pubblico.”

Queste le date del tour organizzato da Friends and Partnersdel Rocco Hunt Tour:

3 aprile al Pala Partenope di Napoli (nuova location)

4 aprile allo Spazio Rossellini di Roma (nuova data)

9 aprile all’Estragon di Bologna (nuova data)

17 aprile ai Magazzini Generali di Milano

I biglietti per i nuovi concerti e per la nuova location napoletana saranno in vendita a partire dalle ore 14.30 di oggi, sabato 16 novembre, e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di sabato 23 novembre.

I biglietti già acquistati per la data a Napoli restano validi per la nuova e più ampia location, che si trova comunque allo stesso indirizzo della precedente (Via Corrado Barbagallo 115, Napoli).

Foto di copertina di Riccardo Ambrosio