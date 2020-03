Gaia, Giulia, Jacopo e Nyv arriveranno sul mercato discografico in contemporanea. Ecco i dettagli.

Quali sono le canzoni che, ad un mese dalla fine della kermesse, stanno funzionando in radio? E le Nuove proposte?.

#iorestoacasaGli artisti italiani, in queste ore, si stanno mobilitando in vari modi contro il Corona Virus, detto anche Covid19.Chi lancia iniziative social, chi canzoni e.

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Il 22 febbraio 2014 appariva in rete il primo articolo di All Music Italia.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

E' uscito "Presto", il nuovo album dell'eclettico e talentuoso Generic Animal. Un disco musicalmente vario in cui spiccano numerosi feat. .

Intervista a Ntò: “Nevada? Indica aridità! Un finto divertirsi in un momento così difficile.”

Il 28 febbraio è uscito "Nevada", il nuovo album di Ntò, il primo per Sony Music. Un contaminato progetto in 12 tracce in cui spiccano diverse collaborazioni,.