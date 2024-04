Rocco Hunt, nel nuovo singolo una dedica alla bellezza della “Musica Italiana”

Rocco Hunt, “Musica Italiana“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 5 aprile, “Musica Italiana” è il nuovo singolo di Rocco Hunt: un brano dal sound fresco e contemporaneo, nonché una dedica alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, tanto amato e apprezzato anche all’estero.

“Musica Italiana”: significato del brano

Con immagini cinematografiche, in questo brano – che arriva a un anno di distanza dall’uscita del precedente singolo “Non Litighiamo Più” – Rocco Hunt racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso, magari in maniera inaspettata, è in grado di riportare a casa.

E non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa.

La sensazione sarà sempre la stessa. Da una parte la gioia di tornare in contatto con la propria identità culturale, grazie a suoni e parole che fanno parte del proprio vissuto. Dall’altra la nostalgia agrodolce di casa.

“Musica Italiana”: TESTO del brano

Il testo di “Musica Italiana” sarà disponibile a partire da venerdì 5 aprile.

ROCCO HUNT

Con il suo stile unico di “poeta urbano”, Rocco Hunt è in grado di raccontare la vita e la voglia di farcela delle periferie, come nella migliore tradizione della cultura rap, ma anche di far ballare e cantare il pubblico di ogni età con hit diventate ormai dei veri e propri successi internazionali.

Di fatto, ad oggi, l’artista vanta oltre 40 dischi di platino, collezionati tra Italia, Spagna e Francia, dove ha ottenuto anche un disco di diamante.

Su Spotify, invece, l’artista vanta oltre 3 milioni di ascoltatori unici mensili, mentre il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “A un paso de la luna” con Ana Mena con 134 milioni 800 mila stream. Seguono: “Ti volevo dedicare” feat J-Ax e Boomdabash con poco più di 132 milioni 125 mila stream e la versione italiana del brano sopra citato con 129 milioni 725 mila stream.