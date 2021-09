Rocco Hunt: Fantastica è il nuovo singolo con i Boomdabash in uscita il 24 settembre

Squadra che vince non si cambia, si dice in questi casi. Federica Abbate e Rocco Hunt tornano a collaborare per il testo di una nuova canzone che ci accompagnerà per tutta la prossima stagione autunnale. Fantastica, questo il titolo del singolo, è il nuovo pezzo del rapper campano in collaborazione con i Boomdabash, in uscita il 24 settembre.

Il pezzo, già disponibile in presave a questo link,arriva dopo un’estate pazzesca per Rocco Hunt, che ha dominato le classifiche italiane e internazionali (in Spagna ha fatto il botto) con Un bacio all’improvviso con Ana Mena, Questa collaborazione con il gruppo salentino arriva a due anni di distanza dalla fortunatissima Ti volevo dedicare. Per loro, fra l’altro, negli scorsi anni il rapper campano ha scritto insieme a Takagi & Ketra e la stessa Federica Abbate tormentoni di successo come “Karaoke” ft. Alessandra Amoroso, “Don’t Worry“, “Mambo Salentino” ft. Alessandra Amoroso, “Per Un Milione” e “Portami con te”.

Rocco Hunt: Fantastica arriva sull’onda lunga di Un bacio all’improvviso

Rocco Hunt è reduce dal successo di questa estate con il brano “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (già disco di PLATINO) che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube. Il brano è uscito anche nella versione in spagnolo “Un beso de improviso” di Ana Mena X Rocco Hunt.

Ad oggi, il brano del 2021 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di platino in Italia e 5 in Spagna per un totale di 11 dischi di platino. Il brano, che ha superato i 350 milioni di stream, ha guadagnato il primo posto nell’Airplay spagnola e il primo posto della classifica LOS40. Il successo raggiunto dal brano in Spagna ha portato Rocco Hunt ed Ana Mena ad esibirsi per la prima volta al Los 40 Global Show con Tony Aguilar.