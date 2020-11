La musica italiana abbatte le barriere e conquista anche il mercato internazionale. È notizia di questi giorni la conquista del disco di platino in Spagna per il singolo di Rocco Hunt e Ana Mena A un paso de la luna, versione in lingua española del brano risultato uno dei tormentoni dell’estate 2020.

La versione italiana e originale del pezzo ha conquistato tre dischi di platino, occupando la prima posizione della classifica Fimi per ben 9 settimane. Un ottimo risultato confermato anche dai dati dello streaming. Ha, infatti, totalizzato oltre 160 milioni di ascolti digitali.

Il brano ha ottenuto un disco di platino nel paese iberico, secondo un dato diffuso da Agedi, risultato che oggi si ottiene con 40’000 unità.

Nelle scorse settimane, quando il brano raggiunse l’oro, l’artista scrisse un lungo post sui social.

“Questa certificazione è frutto di anni di lavoro duro, delusioni e cadute dalle quali mi sono sempre rialzato più forte di prima. In ognuna di queste cose ho trovato la forza di andare avanti, consapevole che prima o poi i risultati sarebbero arrivati.

Oggi mi sento così orgoglioso di poter rappresentare la mia terra e la mia gente in tutto il mondo, qualche anno fa per me era solo un grande sogno. Ana Mena sono molto felice di condividere tutto questo con te, grazie per avermi fatto conoscere meglio il tuo meraviglioso paese.

Grazie a tutti voi per il supporto e per l’affetto incondizionato. Quando parti da zero non ti accontenti mai, l’ambizione è forte.

Infatti sono già in studio per scrivere cose nuove che non vedo l’ora di farvi ascoltare!”