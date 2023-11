Roberto Serafini, dopo un importante premio a New York, riparte da “Io ho in mente te” prodotta da TempoXso

“Io ho in mente te” è il nuovo singolo di Roberto Serafini che, grazie alla produzione di TempoXso, dà una nuova veste al celebre successo degli Equipe84.

Carmelo Serafino, questo il vero nome di Roberto Serafini nato a Catania sotto il segno della Bilancia.

Definito il “Cantautore dell’Amore” per i brani scritti e cantanti con timbro caldo, Roberto Serafini ha iniziato a far musica da giovanissimo vincendo le selezioni di

Sanremo Giovani e successivamente sostenendo tournée in America, Belgio, Francia e Romania.

Nella sua carriera diversi programmi tv, ospitate in radio, anche grazie al successo degli anni ’80, “Addio mia bella signora” e brani prodotti da Gianni Bella.

Nel 1988 vince il Cantamare su Rai3 con il brano “Stella nel tempo” diventato poi la sigla di apertura della famosa telenovela argentina Amor Gitano di cui tra l’altro firma anche la sigla di chiusura, “Lady Blu“, successo da un milione di copie.

Tra gli altri premi e traguardi “La Giara d’Argento” consegnatagli nel 1995 da Pippo Baudo su Rai 1, la sigla per il programma di Gigi Sabani “Bellezze Italiane“, ospite al Festival di Napoli, la compilation prodotta da Gianni Belfiore “Serafini canta i grandi successi di Julio Iglesias” che conquista il disco d’oro.

Nel 2014, incaricato dal Vaticano, dedica un brano scritto appositamente per Papa Francesco dal titolo “Salva il mondo, Signore”, scritto dallo stesso Roberto Serafini e Antonio Bella.

Nel luglio 2023 entra a far parte dall’etichetta On the set di Milano, pubblicando “Voglio voglio te” brano inedito arrangiato da TempoXso e prodotto da Luca

Venturi.

Roberto Serafini reincide Io Ho in mente te

Già disponibile sulle piattaforme digitali, “Io ho in mente te“, è una versione urban del celebre successo degli Equipe 84, prodotto da Luca Venturi e fuori per On The Set/Artist First.

Ad accompagnare il pezzo un lyric video curato dal regista Marco D’andragora del DamStudio. Lo trovate a seguire.

Tra l’altro il cantautore catanese, ha ricevuto di recente il Premio alla carriera “l’Oscar della canzone italiana” a New York al Festival of Song Usa, dall’ex presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, con la presenza anche del Governatore di NewYork, Andrew Cuomo, per il successo deI brani

“Abbracciami” e “Lady Blu”.

Queste le parole con cui Roberto Serafini parla del nuovo progetto discografico: