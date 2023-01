Il mondo della musica piange Roberto Gentile di Radio Subasio. Laura Pausini: "Non posso dimenticare quella sera a Milano..."

Questo 2023 si porta via anche uno degli speaker più amati dal pubblico, dai colleghi e dagli artisti della radio italiana. Roberto Gentile di Radio Subasio è morto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. Tanti i messaggi per lui dagli artisti italiani partendo da Laura Pausini.

Roberto non era più in onda il mattino da qualche tempo. Aveva voluto però salutare il suo pubblico per l’affetto dimostratogli.

A dare la notizia della scomparsa di Roberto è stata proprio Radio Subasio attraverso i propri canali social:

‘Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre ‘noi siamo una famiglia’. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto ‘andiamo a vincere’ che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui”

Roberto Gentile, nato a Roma ma cresciuto ad Assisi, aveva iniziato la sua carriera in Radio Rai.

Roberto gentile il ricordo degli artisti

Sotto il post che ne annunciava la scomparsa tanti messaggi degli ascoltatori della Radio ma anche l’affetto di molti artisti italiani.

Laura Pausini ha prima commentato: “Mio adorato Roby… mancherai a tutti, ti voglio bene“. Per poi dedicargli nella sua pagina un saluto con delle foto che li ritraevano insieme:

“Ciao Roby, amico mio, non posso dimenticare quella sera a Milano dove abbiamo riso tanto insieme… e le chiacchiere più belle, che con te potevo fare… il tuo ricordo è vivo nel mio cuore come il bene che sentirò sempre per te… Riposa in pace“.

Ecco alcuni dei pensieri lasciati dagli artisti italiani per lui:

Tiromancino

Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao amico, ti terrò sempre nel cuore come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera

Emma

Che dispiacere enorme

Giorgia No! Roberto…

Michele Zarrillo

Roberto, amico mio carissimo

E ancora Paolo Belli, Pau dei Negrita e tanti colleghi del mondo della radio come Ringo, Federica Gentile, Dario Spada e Pippo Pelo.

