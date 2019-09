Roberto Casalino Il fabbricante di ricordi svela tutti i duetti del suo album

Roberto Casalino Il fabbricante di ricordi, questo è il titolo del nuovo album del CantAutore in uscita il 13 settembre. Un disco in cui, per festeggiare 10 anni di carriera nelle vesti di autore, l’artista ricanta alcuni dei brani a cui è più legato tra quelli che ha donato ad altri artisti.

Nelle scorse settimane vi abbiamo già parlato più e più volte di questo progetto (vedi qui) olte ad averlo intervistato per voiu (qui) ora, in attesa delle recensione dell’album ad opera del nostro Fabio Fiume, parliamo della tracklist delle canzoni scelte e dei duetti presenti del disco che sono stati finalmente svelati.

ROBERTO CASALINO IL FABBRICANTE DI RICORDI i duetti

In questo album Roberto duetterà con quattro artisti ha cui ha prestato la sua penna nel corso degli anni.

Ci sarà ovviamente Giusy Ferreri, colei con cui tutto e iniziato (in realtà qualche anno prima l’artista aveva già composto per Syria con Tiziano Ferro il brano E Va bé, contenuto nell’album dell’interprete romana uscito nel 2005, Non è peccato, ma il grande successo arrivò con la Ferreri).

Con Giusy Roberto canta due canzoni, la hit Novembre (certificata di disco di platino con quasi 130.000 copie vendute) ed uno dei brani a cui è personalmente più legato, Ti porto a cena con me (prodotta dall’amico e collega Dario Faini / Dardust).

Due canzoni vengono riproposti anche con Emma, entrambi due grandi successi: Cercavo amore del 2012 (doppio disco di platino) e Mi parli piano del 2018 (disco d’oro).

Anche con Alessandra Amoroso le canzoni in duetto sono due: La recente Trova un modo (2018 disco d’oro) e Sul ciglio senza far rumore (2016, doppio disco di platino).

L’ultimo duetto è con Fedez sulle note di Magnifico, brano che nella versione del rapper con Francesca Michielin conquistò ben sei dischi di platino per le oltre 300.000 copie vendute (2014).

I restanti brani che compongono la tracklist del disco sono: Diamante lei e luce lui (Annalisa), Per sempre (Nina Zilli), L’Essenziale (Marco Mengoni), A un isolato da te (Francesco Renga), Non ti scordar di me (Giusy Ferreri), Distratto (Francesca Michielin).

LA TRACKLIST

Il fabbricante di ricordi è stato prodotto e arrangiato da Marta Venturini e Roberto Casalino e mixato da Christian Valente e Marta Venturini presso Studionero (Roma) con Mastering di Antonio Baglio.

Tracklist:

Diamante lei e luce lui Sul ciglio senza far rumore feat. Alessandra Amoroso Novembre feat. Giusy Ferreri Per sempre Cercavo amore feat. Emma L’Essenziale Magnifico feat. Fedez A un isolato da te Non ti scordar di me Mi parli piano feat. Emma Trova un modo feat. Alessandra Amoroso Distratto Ti porto a cena con me feat. Giusy Ferreri with Dardust

Roberto casalino il fabbricante di ricordi – LE DATE INSTORE

Roberto Casalino Il Fabbricante dei ricordi. Ecco gli appuntamenti instore confermati al momento:

Ven 13/09 _LATINA Feltrinelli via Diaz – showcase acustico e firmacopie

Sab 14/09_TORINO Mondadori Bookstore via Monte di Pietà – solo firmacopie

Dom 15/09_MILANO Mondadori Megastore via Marghera – showcase acustico e firmacopie

Lun 16/09_NAPOLI Mondadori Bookstore Piazza Vanvitelli – showcase acustico e firmacopie

Mar 17/09_BARI Feltrinelli via Melo – showcase acustico e firmacopie

Mer 18/09_ROMA Feltrinelli Appia Nuova – showcase acustico e firmacopie

L’artwork del disco è a cura di Marco Ontano, le foto di Chiara Mirelli.