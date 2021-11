Roberto Angelini: dopo 9 anni, il nuovo attesissimo disco “Il cancello nel bosco”

Roberto Angelini presenta il suo nuovo album in studio Il cancello nel bosco, che uscirà il prossimo 26 novembre per la sua etichetta FioriRari e distribuito da Believe in formato CD e vinile.

A 9 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, Roberto Angelini torna con un album speciale. L’autore, produttore e chitarrista alterna momenti di cantautorato a momenti strumentali. Nel disco viene fuori appieno la capacità compositiva e performativa di un musicista come lui, da anni tra i più apprezzati del nostro panorama musicale.

IL CANCELLO NEL BOSCO , IL QUINTO ALBUM DA CANTAUTORE

Il suo ritorno era attesissimo. Negli scorsi mesi, Roberto Angelini ha mosso i primi passi e ha pubblicato il brano Incognita e del singolo Condor, capitoli che hanno da subito suscitato grande entusiasmo di critica e pubblico.

Nel nuovo disco, Roberto Angelini raccoglie, tra gli altri, alcuni brani scritti e prodotti insieme a Gigi Canu e Marco Baroni deiPlanet Funk.

In più, l’artista inserisce anche la propria versione della canzone L’Isola, che aveva scritto per Emma Marrone e da quest’ultima portata al successo nel 2018.

La presenza di musicisti d’eccezione si percepisce bene lungo le 12 tracce, da Rodrigo D’Erasmo a Fabio Rondanini, da Darrin Mooney dei Primal Scream (presente nel brano L’Era Glaciale) a Gabriele Lazzarotti, passando per i già citati Canu e Baroni, Ramon Josè Caraballos, Daniele “Coffee” Rossi, fino alle musiciste Kyungmi Lee e Valentina Del Re.

le parole di ROBERTO ANGELINI

“Questo disco è il frutto di dieci anni d’incontri e collaborazioni, di appunti nei camerini e nelle camere d’albergo durante i più svariati tour. Ho sempre cercato di assecondare la musica ed è stata lei che ha deciso per me la vita del musicista performer preferendola a quella del cantautore. Le canzoni non mi escono più con la facilità di un tempo e non sento più quella necessità o urgenza che ho sempre ritenuto necessarie per giustificare la fatica di comporre un disco e la follia di pretendere che qualcuno lo ascoltasse.

In questi anni ho suonato, prodotto, scritto per altri, composto per teatro, cinema e tv. Mi sono avventurato nel fantastico mondo della lapsteel, della pedalsteel e della weissemborn cercando di trovare un linguaggio originale”.

“A un certo punto mi sono reso conto di aver messo da parte negli hard disk di studi di registrazione, appartamenti, case di campagna, luoghi sparsi, Roma, Milano, Londra, Napoli una serie di cose che meritavano (a mio avviso) di comporre un disco.

Il Cancello nel Bosco racchiude tutte le mie anime e molte delle collaborazioni di questi anni. Ci sono canzoni scritte e prodotte insieme a Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk (uno dei miei gruppi preferiti in assoluto), nate per essere cantate da altri e poi rimaste nel cassetto.

Il complotto delle foglie parlanti ed Hedra sono brani registrati con uno strumento pensato da me e realizzato dai ragazzi di Effetti di Clara (A.R.P.) che vuole emulare un modulare con pedali originariamente pensati per chitarra.

Infine, La chiave del cancello è un pezzo scritto e suonato da mio figlio Gabriele quando aveva 12 anni. Rodrigo D’Erasmo lo ha impreziosito in un secondo momento con il suo violino.

Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile il mio sogno di vivere di musica”.

Tracklist:

01. IL CANCELLO NEL BOSCO

02. CONDOR

03. L’ISOLA

04. IL CANCELLO NEL BOSCO (parte 2)

05. MANICOMIO

06. IL COMPLOTTO DELLE FOGLIE PARLANTI

07. INCOGNITA

08. L’ERA GLACIALE

09. LA CHIAVE DEL CANCELLO

10. LIBELLULA

11. IL CANCELLO NEL BOSCO (parte 3)

12. HEDRA

Tour di presentazione:

27 Novembre 2021 – BOLOGNA, Locomotiv Club

04 Dicembre 2021 – PISA, Stazione Leopolda

05 Dicembre 2021 – MILANO, BIKO

11 Dicembre 2021 – ROMA, Largo Venue

18 Dicembre 2021 – RENDE (CS), Mood Social Club

20 Gennaio 2022 – TORINO, Teatro Concordia

dalla prima hit, gattomatto , alla tv

Dal 2013 Roberto Angelini lo troviamo in televisione, prima su Rai3 con Gazebo, poi su La7 con Propaganda Live. Al fianco di Diego “Zoro” Bianchi, consacra la sua popolarità.

Roberto Angelini ha attraversato la musica italiana in moltissimi modi e realizzato infinite collaborazioni con numerosi artisti: tra le più recenti la firma come co-produttore dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi Tradizione e Tradimento e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario. E ancora, diversi e importanti progetti paralleli: tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake con Rodrigo D’Erasmo – un album, un tour, un documentario – e, non da ultima, la fondazione di una etichetta indipendente, FioriRari.