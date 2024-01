Roberta Tondelli anticipa l’uscita del nuovo album con il singolo “Non ti so rinunciare”

Roberta Tondelli ha lanciato un nuovo singolo, “Non ti so rinunciare“, brano contenuto nell’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore” che verrà presentato il 19 gennaio alla Agorà Morelli di Napoli.

Iniziamo con il conoscere meglio la storia dell’artista. Nato a Torre del Greco, provincia di Napoli. A 16 anni le sue prime esibizioni in pubblico e, successivamente fonda un trio e successivamente una band, con cui si esibisce in numerosi locali della Campania e del centro Sud.

Nel 2013 partecipa al Festival di Castrocaro e nel 2017 incide e produce il suo primo lavoro discografico “CANTERO’ … PER CHI MI VUOLE ASCOLTARE“. Con l’inedito “FEMMENA” partecipa al Festival di Napoli.

Nel corso della sua carriera ha anche inciso brani con lo pseudonimo di Arya e pubblicato un brano, “Sienteme“, scritto da Antonio de Carmine e Mauro Spenillo (Principe & Socio M). Un inno all’amicizia il cui ricavato delle vendite è stato devoluto all’associazione di clownterapia, di cui l’artista si occupa in prima persona, la “Teniamoci per mano onlus“. Questo pezzo ha avuto anche una versione in spagnolo, “Oyeme“.

Nel 2022 mette in piedi uno spettacolo dedicato a Massimo Troisi dal titolo “Napoli al… Massimo” che va avanti fino all’estate del 2023.

Roberta Tondelli, nuovo singolo e nuovo album

“Non ti so rinunciare” è stato composto ed inciso negli anni ‘90 dal cantautore napoletano Ciro Sebastianelli ed è riarrangiato per Roberta da Mauro Spenillo.

Si tratta di un grido d’amore per una storia finita, a cui non si riesce a rinunciare ed è accompagnato da un testo speranzoso. Il video ufficiale girato da Alessandro Freschi, in arte Fré.

Il disco contiene 11 brani, 6 dei quali sono già stati pubblicati in passato come singoli, una scelta che Roberta Tondelli spiega così:

“Ho voluto inserirli in questo lavoro discografico per renderli disponibili anche su supporto fisico. I 5 nuovi brani, di cui 2 inediti e 3 cover, hanno volutamente sonorità anni ‘90, in quanto canzoni scritte in quel periodo e che ascoltavo da ragazzina con il mio walkman. Così è nata l’idea di omaggiare quegli anni che rappresentano i più spensierati della mia vita.“

L’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore” è disponibile dal 12 Gennaio 2024, in doppio formato: vinile e CD. Tra l’altro la Tondelli ha voluto inserire nella versione in vinile anche il cs: “Data la mia anima ‘vintage’ ho dato maggior rilievo al vinile, confezionando un packaging particolare che prevede, all’interno dello stesso, il CD in omaggio.”

Questa la tracklist dell’album:

LATO A

Non ti so rinunciare Canzone di Laura Murì Quello che vorrei Angelo Pianoforte e voce

LATO B