Roberta Giallo pubblica il video shock di “Ho fatto l’amore per pietà”

Roberta Giallo pubblica il videoclip ufficiale del suo ultimo singolo Ho fatto l’amore per pietà. Il brano, uscito il 26 dicembre 2025 in coincidenza con il compleanno dell’artista, è una confessione singolare e spiazzante.

Il video, scritto e diretto dal regista Marco Castaldi, è visibile su YouTube dal 6 gennaio 2026. La clip è la declinazione immaginifica di Ho fatto l’amore per pietà. Girata nel Teatro Orione di Roma, è caratterizzata da lirismo onirico e perturbante seguendo la scia emotiva del brano. Trasforma il messaggio sonoro in un’esperienza visiva dal forte impatto.

Il videoclip di Ho fatto l’amore per pietà non è solo un supporto visivo alla canzone, ma un’opera nell’opera. Attraverso un’estetica onirico-simbolica, Roberta Giallo mette in scena il dispiegarsi di alcune emozioni evocate nel brano. Il corpo dell’artista diventa mezzo-significante, dando vita ad una rappresentazione originale tra musica, performance e narrazione per immagini.

Roberta Giallo presenta il video di “Ho fatto l’amore per pietà”

Roberta Giallo presenta così la clip: “Il mio corpo logorato (questa la mia personale visione del video scritto e diretto dal talentuoso Marco Castaldi), non deve leggersi in modo negativo-decadente, magari equiparandolo al messaggio morale contenuto nel ritratto di Dorian Gray… No. Il logoramento della carne è per me, al contrario, sintomatico dell’aver vissuto amando”.

Ed aggiunge: “M’auguro manchi ancora molto al momento della mia dipartita, ma immaginandolo tra molti anni, mi piacerebbe, tra tutte le morti possibili, quella per amore. Ovvero, l’essere invecchiata amando-moltissimo, con tutti gli errori-originali del caso: le sviste eclatanti, le gioie più acute e i capitomboli tragicomici… gli abbagli, le dolci nostalgie, le inevitabili debolezze, in cui è bellissimo naufragare”.

L’artista conclude spiegando: “Le ferite, le cicatrici, i lividi, il sangue che appaiono nel video sono questo per me: il simbolo e il sintomo dell’immenso amore donato, l’espressione di una esistenza degnamente consumata dall’amore dato e ricevuto… di cui già sono (e potrò essere) umilmente-fiera, felicissima, e grata”.

Roberta Giallo – Ho fatto l’amore per pietà – Video