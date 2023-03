Warner Music Group annuncia un taglio dei dipendenti del 4% a livello globale

La stampa internazionale ha diffuso nelle scorse ore una lettera di Robert Kyncl, ex YouTube e Netflix, da gennaio 2023 CEO di Warner Music. Nelle missiva interna il discografico annuncia che in azienda, a livello globale, ci sarà un taglio del 4% dei dipendenti.

Warner Music Group, Label di proprietà (come anche Dazn) della Access Industries del miliardario ucraino Len Blavatnik, che vede nel suo roster artisti come Ed Sheeran, Pink Floyd, Dua Lipa e, per l’Italia (ma non solo) Laura Pausini, comunica attraverso il suo CEO quanto segue:

“Dalle discussioni con i nostri dirigenti di tutta l’azienda, molti di loro sono giunti alla stessa conclusione: per trarre vantaggio dalle opportunità che ci attendono, dobbiamo fare alcune scelte difficili per evolverci. Coerentemente con questa direzione l’azienda ha preso la difficile decisione di ridurre la sua forza lavoro globale di circa 270 persone, pari a circa il 4 per cento.”

Robert Kyncl specifica anche quanto segue: “Voglio chiarire che non si tratta di un esercizio di riduzione dei costi generalizzato. Ogni decisione è stata presa in modo ponderato dai nostri operatori in tutto il mondo che hanno preso in considerazione le esigenze, le competenze e le priorità specifiche di ogni etichetta, divisione e territorio, al fine di prepararci al successo a lungo termine.

Il business della musica è pieno di nuove possibilità: un numero maggiore di fan si sta avvicinando gli artisti e alle canzoni come mai prima d’ora, la nostra portata è enorme e nuovi modelli di business stanno emergendo costantemente».Wmg si sta posizionando per questa nuova fase di crescita all’incrocio tra creatività e tecnologia“.

Questo rientra in un piano di Warner Music Group per ricollocare le risorse verso nuove competenze per lo sviluppo di artisti, autori e nuove iniziative tecnologiche.

Ricordiamo che dal 2020 Warner Music Group è quotata in borsa a Wall Street e che la filiale italiana ha subito un cambio radicale da fine 2022 con l’arrivo in veste di Presidente e CEO di Warner Music Italy, di Pico Cibelli.