Rkomi Taxi Driver MTV Unplugged... un disco di belle canzoni si riconosce quando le "spogli" e dai loro nuova vita

Si è tenuto questa sera al teatro Carcano di Milano lo speciale live unplugged di RKOMI con il quale si è ufficialmente aperto un periodo autunnale di concerti al chiuso che si preannuncia parecchio complessa. Quello del rapper, che si è svolto in concomitanza con il solstizio d’autunno, è infatti il primo evento di rilievo di questa stagione fredda.

La serata, ripresa anche dalle telecamere di MTV, ha visto fra l’altro partecipare tutti i dirigenti di Universal Music Italia, dal presidente Alessandro Massara al capo di Island Records, Jacopo Pesce. Fra i colleghi di RKOMI in mezzo al selezionatissimo pubblico anche Blanco, Michele Bravi, Elodie, Alessandra Amoroso, Leo Gassmann, Myss Keta, Matteo Romano e, da Radio Deejay, Nicola Savino. C’eravamo anche noi di All Music Italia e molti altri rappresentanti della stampa musicale, ecco com’è andata.

RKOMI in concerto al Teatro Carcamo: la recensione

Con questo evento live l’artista ha presentato la nuova versione dell’album Taxi driver, secondo disco più venduto nel primo semestre del 2021. Un album che ha ottenuto svariate certificazioni anche per i brani non singoli contenuti nella tracklist.

Il live parte a sipario chiuso, Rkomi arriva dalla platea camminando lentamente verso il palco mentre sorseggia un bicchiere di vino. Si mostra al pubblico in sala ed il sipario si apre. Una scenografia molto elegante attornia l’artista. Vasi con rose rosse e piume Bianche per terra, due grossi lampadari antichi di cristallo pendono dal soffitto, lampade soffuse e tende rosse danno vita ad un l’ambientazione elegante che quasi potrebbe sembrare in contrasto con i testi ruvidi di Mirko. Ma così non è…

Nelle parole di Rkomi c’è sempre eleganza, l’eleganza della verità, di testi che nascono da dentro senza lo scopo di diventare necessariamente hit, ma che lo diventano per scelta del pubblico.

Sul palco una band con tre chitarre acustiche, basso, batteria (qui c’è una sorpresa, alle percussioni troviamo nientepopodimeno che Shablo) e ovviamente la voce pulita di Rkomi.

Lo show è essenziale com’è tipico dello stile scarno degli MTV unplugged, dove è la forza delle canzoni il valore aggiunto. Questo live dimostra che, se le canzoni sono belle, non esiste genere musicale, non esiste un’età a cui sono indirizzate. Le belle canzoni ai riconoscono così, nude, spoglie, perché non perdono un grammo della loro intensità, anzi, acquisiscono nuove sfumature.

Scaletta Rkomi live: TAXI DRIVER Mtv Unplugged

Diversi duetti in scaletta, alcuni completamente inediti. Qui sotto la setlist della serata: