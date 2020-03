Rinvio in autunno per il tour di Raf e Umberto Tozzi

"Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo... ho deciso di farvi un piccolo regalo" ha annunciato sui social l'artista.

Le ultime classifiche di Vendita Fimi di marzo premiano The Weeknd che guida tra gli album con "Afterhours" e tra i singoli con "Blinding Lights". Tra i vinili primo Franco Battiato.

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Mario Lavezzi per festeggiare 50 anni di carriera ha pubblicato un cofanetto che mette in luce le sue tre anime artistiche e un libro di aneddoti e ricordi. Ecco la nostra videointervista. .

di Massimiliano Longo

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

E' uscito "In Peggio", il nuovo singolo di Dani Faiv prodotto da Strage, che arriva dopo un 2019 vissuto da protagonista tra "Fruit Joint + Gusto" e numerose collaborazioni.

E' uscito "Supereroe", il nuovo singolo di Luca Napolitano, che per questo progetto ha deciso di farsi chiamare con lo psudonimo Napo.

Cinque anni fa il duo si classificò secondo ad X Factor portando a casa un disco d'oro per l'album e un platino per il singolo di debutto.

Il tour in coppia dei due cantautori slitta a fine ottobre. Ecco tutti i dettagli sugli spostamenti.

Chiara Galiazzo, testimonial della campagna Magnifico Donare promossa da Avis, ha pubblicato un video per sensibilizzare sulla donazione del sangue.

Giulia Molino riesce a conquistare l'ultimo posto nella finale di Amici 19

Giulia Molino Amici 19. Per la cantante già fuori con l'album Va tutto bene per Virgin Records, arriva il momento di giocarsi l'ultima carta per accedere.