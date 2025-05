Rino Gaetano, un vinile in due edizioni speciali per celebrare la sua canzone simbolo, “Ma il cielo è sempre più blu”

Cinquant’anni fa, nel 1975, usciva Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, brano-manifesto di un’Italia sospesa tra ironia, rabbia e poesia, destinato a diventare uno dei simboli immortali della canzone d’autore.

Per l’occasione Sony Music celebra questa ricorrenza con una nuova uscita.

Rino Gaetano: i 50 anni di Ma il cielo è sempre più blu

Per festeggiare mezzo secolo da quell’uscita e in occasione del consueto Rino Gaetano Day, in programma il prossimo 2 giugno, Sony Music Italia rende omaggio al cantautore con due edizioni esclusive del singolo, in uscita venerdì 30 maggio.

La prima è una riedizione in 45 giri del singolo originale del 1975, stampata per la prima volta su vinile azzurro, un oggetto da collezione che restituisce intatto il fascino della canzone. La seconda è invece la raccolta definitiva in vinile blu numerato di tutte le versioni del brano riunite per la prima volta insieme, disponibile in esclusiva sul Sony Music Store.

Tracklist vinile 7″ azzurro (50° anniversario)

Lato A

Ma il cielo è sempre più blu (4:30)

Lato B

Ma il cielo è sempre più blu – Seconda Parte (4:06)

Tracklist vinile 12″ blu (50° anniversario)

Lato A

Ma il cielo è sempre più blu (4:30) Extended Version (8:20) Molella Edit Remix (3:12)

Lato B

Seconda Parte (4:06) Live (5:51) Molella Remix (5:04)

Un brano che ha fatto la storia

Ma il cielo è sempre più blu nacque inizialmente diviso in due parti, solo successivamente riunite in un’unica versione da oltre otto minuti. Fu il primo vero successo di Rino Gaetano, brano capace di portare la sua poesia libera e il suo stile inconfondibile all’attenzione del grande pubblico, aprendo la strada all’album Mio fratello è figlio unico.

Racconta Alessandro Gaetano: «Mio zio era giovanissimo quando scrisse questo brano. Spesso tendiamo a non dare abbastanza credito ai giovani di oggi, ma in realtà hanno tanto da offrire e da dirci. È importante incoraggiarli e ascoltarli, perché il loro punto di vista può arricchirci e aiutarci a vedere le cose da una prospettiva fresca e preziosa.»

Prosegue: «Rino ha saputo catturare l’animo umano nella sua complessità, rivelando sogni, speranze e lotte interiori che ci rendono tutti un po’ più vicini e allo stesso tempo più distanti. Il brano ha attraversato le generazioni ed è riconoscibile già dal motivetto iniziale, che si insinua nella memoria come un’eco indelebile».

Rino Gaetano Day 2025

Le due speciali uscite discografiche arrivano a pochi giorni dal Rino Gaetano Day, evento giunto alla 15ª edizione, che si terrà il 2 giugno presso il Parco Arena Rino Gaetano di Roma. L’appuntamento, organizzato da Anna e Alessandro Gaetano, gode del Patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi Roma Capitale, con la collaborazione del Municipio III Roma Montesacro.

Per tutte le info e per acquistare le edizioni: https://bio.to/rinogaetano