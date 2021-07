Riki rimanda l’uscita del suo nuovo singolo: “Il pezzo è bellissimo, non uscirà ora per non sprecarlo”

Riki nuovo singolo. In molti aspettavano l’uscita del nuovo singolo per l’estate di Riki. Il cantante stesso ne aveva parlato definendolo una hit e le radio, come è uso comune, lo avevano già ascoltato.

Ma Riccardo Marcuzzo e la sua casa discografica, la Sony Music Italy, hanno deciso di comune accordo di aspettare vista l’enorme mole di brani già lanciati quest’estate che rischiano di “cannibalizzarsi” tra loro.

A comunicarlo è stato l’artista stesso in un serie di Instagram Stories dove, per farsi perdonare dalle sue fan, ha anticipato anche 15 secondi del brano.

Questa nuova canzone è molto importante per Riki in quanto arriva dopo un anno discograficamente non facile tra Sanremo 2020, dove il brano in gara, Lo sappiamo entrambi, non ha suscitato particolari entusiasmi, e il lancio dell’album Popclub, uscito velocemente dalle classifiche, non ha raggiunto particolari risultati nonostante la buona fattura dello stesso e una forte campagna promozionale (qui la nostra intervista di presentazione del progetto).

Riki nuovo singolo: le parole del cantante

Ecco come Riki ha spiegato la scelta congiunta con la Sony di rimandare il brano…