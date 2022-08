Rhove scelto da Spotify come uno dei 10 nuovi talenti a livello globale da supportare

Rhove sui billboard di Times Square a New York.

Nei giorni scorsi il 22enne di Rho ha conquistato il quarto disco di platino per le oltre 400.000 unità di Shakerando brano che, con questo traguardo, non solo conquista a tutti gli effetti il titolo di canzone dell’estate 2022, ma si appresta a diventare uno dei brani più ascoltati dell’anno. Un successo partito a fine 2021 e salito gradualmente mese dopo mese con un vero e proprio boom nei mesi successivi al Festival di Sanremo.

Per commentare il nuovo traguardo della sua hit Rhove ha scritto sui social:

“Grazie a chi c’è dall’inizio e ha sempre creduto in me, la mia zona, la mia famiglia. Non dirò più niente, quest’anno parlerà la mia musica come sempre“.

L’artista è uscito qualche mese fa con il suo primo EP intitolato Provinciale per Milano Ovest / Virgin Records Italy. Ad oggi Shakerando ha accumulato 76 milioni di stream solo sulla piattaforma Spotify, mentre i brani dell’artista hanno raggiunto, considerando tutte le piattaforme, la cifra record di 463 milioni di stream.

Sicuramente al successo di Shakerando, come già successo lo scorso anno con Blanco, ha contribuito Spotify che ha inserito nelle più importanti playlist il brano. Non solo, Rhove è anche uno degli artisti scelti dalla nota piattaforma streaming per il programma Radar che si occupa di spingere giovani talenti musicali.

Ed è sempre Spotify che ha scelto Rhove come uno dei 10 nuovi talenti a livello Globale inserendolo la sua immagina su un grande schermo a Times Square a New York.

Una strategia quella della nota piattaforma di streaming musicale che, a nostra pare, sta svalutando un po’ il valore di un traguardo così grande in un posto così importante. Non parliamo ovviamente di Rhove ma sono tanti gli artisti apparsi in un billboard a New York negli scorsi mesi. Ne parlò il nostro direttore in un articolo uscito lo scorso anno che trovate qui a seguire.