Rettore sceglie la sua erede… Francesca Michielin

Nei giorni scorsi Donatella Rettore, o semplicemente Miss Rettore, come le piace essere chiamata ha rilasciato un’interessante intervista a Il Mattino di Padova parlando di sé, della sua musica e scegliendo anche l’artista in cui si rivede tra quelle della nuova generazione.

L’iconica cantautrice che ha dominato gli anni ’80 cantando con finta spensieratezza di sesso, chirurgia plastica, guerra, suicidio, identità di genere si è definita così sulle colonne del noto quotidiano: “Una signora un po’ triste, un po’ allegra. Forse nevrotica, al tempo stesso pacata. Bipolare, ma non malata. Se posso, mi piace aiutare“.

Nel corso dell’intervista l’artista ha parlato del rapporto con sua madre e dell’amore per le sue origini e per la sua Castelfranco Veneto. Alla domanda su quale artista sente come sua possibile erede Rettore non ha avuto dubbi… Francesca Michielin.

La cantautrice nata a Bassano del Grappa, in Veneto come Donatella, è uscita nel corso del 2023 con un album da lei completamente prodotto e arrangiato, Cani sciolti (qui la recensione), ed è stata confermata per il secondo anno alla guida di X Factor. Questa la risposta di Donatella Rettore:

“Francesca Michielin, non ho dubbi. È bravissima, conosce la musica, scrive gli arrangiamenti, sa condurre, parla bene inglese, con un pc e un piano ti suona come un’orchestra.

E poi è una conduttrice da paura, me la sono studiata bene. Le ho solo consigliato di non vestirsi come una bimba da film horror. Mi sta ascoltando“.