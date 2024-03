Renato Zero: “Basta piume e maschere, nell’essenza è la sostanza di un uomo”

È iniziata con la data di Firenze la nuova avventura live di Renato Zero in tournée con AUTORITRATTO – I CONCERTI-EVENTO, occasione perfetta non solo per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua ultra cinquantennale carriera musicale, ma anche per godere dei brani contenuti nell’ultimo album “AUTORITRATTO“, pubblicato lo scorso dicembre.

Si tratterà di un nuovo viaggio nel rivoluzionario e caleidoscopico universo di Zero che racconta con una Conferenza Stampa che uomo sia diventato e il valore che rappresenta per lui la musica oggi.

Renato Zero si sofferma con grande entusiasmo e attenzione su questa superband composta da 11 musicisti che lo accompagnerà on stage e ne sottolinea il valore professionale ed artistico.

“Questo tour parte all’insegna della musica e della collaborazione con maestri di grande spessore artistico, come il M° Alterisio Paoletti e il M° Adriano Pennino. La presenza di musicisti come il percussionista Rosario Jermano, i chitarristi Fabrizio Leo e Giorgio Cocilovo o il batterista Lele Melotti, cioè la storia della musica, me la sono in qualche modo accaparrata. Abbiamo aumentato la famiglia anche con una sezione di fiati che rappresentano sonorità che mi riportano a Otis Redding ed in generale ad un’America che si faceva forza proprio attraverso questo soffiare in questo metallo dorato che è uno strumento che sentiamo sempre meno“.

Renato zerO: “Tutti noi dobbiamo ricominciare a fare la musica con i musicisti”

E ancora “L’esempio di questi grandi interpreti della musica, potrebbe essere un pochino da sprono perché tutti noi dobbiamo ricominciare a fare la musica con i musicisti, con i manuali, con i muratori del ritmo e della vibrazione delle corde, dobbiamo riportare questo status perché un computer, poveretto, cerca di fare il suo massimo ma poi ci riesce malamente”

Siamo molto lontani da quell’ artista così istrionico, lontani da piume e paillettes così sceniche e iconiche…

“… se sotto le paillettes non c’è la professione, accade poco, quindi anche se i miei costumi hanno occupato uno spazio epocale forte, io oggi una certa sobrietà quasi la esigo. Quello che deve interessare è l’appagamento nel fare musica: è bello quando dopo aver lavorato in studio, senti proprio quella stanchezza bella, sana che non ti devi rimproverare a nulla. Vai a letto stravolto e la mattina ti svegli che sei un leone: questo è quello che voglio si veda nei miei concerti”.

“Bisogna passare attraverso le maschere per avere un’identità definitiva propria”

“Questo spettacolo è forse più minimale degli altri e non lo è perché vi offrirò meno, ma perché ragionevolmente, la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista: finisci le maschere e decidi che si sta bene anche a viso aperto: ti vogliono tutti più bene, sei più considerato. La filosofia della maschera è qualcosa di importante perché bisogna passare attraverso le maschere per avere un’identità definitiva propria, credo”.

Renato Zero lancia un SOS: “Fate ritornare gli assistenti musicali”

“Quello che secondo me oggi manca è soprattutto la formazione di assistenti musicali. Noi lo avevamo in tempi non sospetti in tutte le case discografiche. C’era questo signore che era una persona normalissima, che si metteva al pianoforte e ti diceva: ‘Prova mezzo tono sopra, sotto… ecco, questo va bene per te’. Cioè voglio dire, gli artisti giovani vanno aiutati, non hanno l’esperienza. Allora ci vuole un collegio di personaggi che fanno un mestiere, che fra l’altro è legittimo e di tutto rispetto, perché anche un arrangiatore, anche un direttore d’orchestra -che stanno sparendo pure loro- sono fondamentali.

Quindi io lancerei un SOS affinché venga ripopolata questa colonia di collaboratori che sono importantissimi per far crescere questi ragazzi. Ci vuole la conoscenza, l’esperienza, la musicalità, il mestiere”.

AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO – IL CALENDARIO

2 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

3 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

5 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

6 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

9 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

10 MARZO 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

13 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

17 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

20 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

23 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

24 MARZO 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA – NUOVA DATA

21 GIUGNO 2024 @ NAPOLI – PIAZZA DEL PLEBISCITO – NUOVA DATA