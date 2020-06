Prenderà il via come previsto il 21 giugno, giorno della Festa della Musica, il Ravenna Festival, la cui prima edizione si svolse nel 1990. Nonostante la pandemia, quindi, musica e cultura ripartono in sicurezza e seguendo le nuove normative.

La 31° edizione del Ravenna Festival sarà la prima senza la direzione artistica di Cristina Mazzavillani e prevede 40 eventi in programma fino al 30 luglio. Tra questi i concerti di Brunori, Stefano Bollani e Neri Marcorè.

A causa delle restrizioni del DPCM i biglietti saranno limitati. Per questo motivo l’organizzazione del Festival sta predisponendo una piattaforma digitale per la trasmissione degli eventi che saranno disponibili gratuitamente in streaming.

RAVENNA FESTIVAL 2020 – IL PROGRAMMA COMPLETO

Di seguito il programma completo dell’edizione 2020 del Ravenna Festival.

21 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Riccardo Muti e Rosa Feola – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

21 giugno 2020 – Basilica di Santa Maria in Porto – O Gloriosa Domina – In templo Domini – Liturgie nelle basiliche

22 giugno 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Omaggio a Tonino Guerra con Ivano Marescotti e Paolo Damiani

23 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Tre per una. Omaggio a Mina

con Danilo Rea, Massimo Moriconi, Alfredo Golino, Massimiliano Pani

24 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Il Trionfo del tempo e del disinganno di Georg Friedrich Händel – Accademia Bizantina

24 giugno 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Pellegrino Artusi, il gastronomo che visse nel futuro – Laila Tentoni con i Bevano Est

25 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Omaggi a Beethoven – Nikolay Khozyainov, pianoforte

25 giugno 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Ilaria Capua e Gad Lerner – Pandemia, salute circolare e informazione

26 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – I sommersi e i salvati di Fanny & Alexander

28 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Valery Gergiev e Beatrice Rana – Omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita

28 giugno 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Omaggio a Federico Fellini con l’Italian Jazz Orchestra

29 giugno 2020 – Rocca Brancaleone – Et manchi Pietà – Ispirato a Artemisia Gentileschi e alla musica del suo tempo

30 giugno 2020 – Basilica di San Vitale – O Oriens – la musica sacra di Matteo da Perugia e i mottetti del Codice di Cipro

30 giugno 2020 Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Paolo Rumiz – Quell’Europa che viene da Oriente

01 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Iván Fischer e Anna Prohaska – Budapest Festival Orchestra

02 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Filippo Gorini – musiche di Franz Schubert e Ludwig van Beethoven

02 luglio 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Stefano Boeri e Paolo Fresu – Architettura e Natura

03 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Le vie dell’Amicizia – Riccardo Muti – Concerto per la Siria

04 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Quartetto Noûs – musiche di Ludwig van Beethoven e Dmitrij Šostakovič

05 luglio 2020 – Parco Archeologico di Paestum – Le vie dell’Amicizia: Paestum – Concerto per la Siria – direttore Riccardo Muti

05 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Rumore di Acque Il decennale – Teatro delle Albe

06 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Buona permanenza al mondo – Menoventi

07 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – La peste di Amburgo (1663) – musiche di H. Bach, J. . Bach, J.D. Zelenka, M. Weckmann, J. Rosenmüller e altri

07 luglio 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Il demone della perfezione – Roberto Cotroneo dialoga con Matteo Cavezzali

08 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Ho ucciso i Beatles – Omaggio a John Lennon con Sarah Jane Morris

09 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Ci sono giorni che non accadono mai – di Valerio Cappelli con Sergio Castellitto e Isabella Ferrari

09 luglio 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Melania Mazzucco e Rita Marcotulli – L’architettrice

10 luglio 2020 – Rocca Brancaleone Amor tiranno – Passioni d’amore nella Venezia del ’600

11 luglio 2020 Rocca Brancaleone – Neri Marcorè – Le mie canzoni altrui – Dove finisce l’imitazione e comincia l’interpretazione?

12 luglio 2020 Rocca Brancaleone – Riccardo Muti – Tamás Varga – Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

13 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Teleion – Frammenti di musica greca antica

14 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Ludus Gravis – musiche di G. Scelsi, D. Roccato, S. Gubaidulina, F. Antonioni, S. Scodanibbio

15 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Charlie Chaplin “City Lights” – Orchestra Arcangelo Corelli

16 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Francesco Manara e Cesare Pezzi – Omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita

16 luglio 2020 – Milano Marittima, Arena dello Stadio dei Pini – Massimo Gramellini – Prima che tu venga al mondo

17 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Vinicio Capossela – Pandemonium – In tempo di pestilenza bisogna parlare d’amore

18 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Duets and Solos – Beatrice Rana e Mario Brunello con le stelle delle danza

20 luglio 2020 Rocca Brancaleone – Werner Herzog e Ernst Reijseger – “Requiem for a Dying Planet” cineconcerto

21 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – La battaglia di Lepanto – ideazione Gabriele Miracle

22 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Giovanni Sollima e Cello Ensemble con la partecipazione straordinaria di Enrico Melozzi

23 luglio 2020 – Rocca Brancaleone – Orchestra Notturna Clandestina – direttore Enrico Melozzi

24 luglio 2020 – Lugo, Pavaglione – Brunori Sas – Live in Acustico

25 luglio 2020 – Lugo, Pavaglione – Stefano Bollani – Piano Variations on Jesus Christ Superstar

26 luglio 2020 – Lugo, Pavaglione – DNA – Lo spettacolo che fa suonare la scienza

30 luglio 2020 – Lugo, Pavaglione – Una vita da film: Luis Bacalov con Maria Grazia Cucinotta, Vittorio De Scalzi e ÀNEMA