Raphael Gualazzi tour estivo. Si è svolta con un sold out sabato 27 giugno a Codroipo in provincia di Udine presso il Parco di Villa Manin la prima tappa del tour estivo di Raphael Gualazzi. Ora l’artista secondo classificato all’Eurovision Song Contest 2011 ha annunciato altre due nuove date. Il calendario, però, è ancora in fase di definizione.

Qualche giorno fa il cantautore e pianista ha postato sui social questo messaggio:

“La musica non è solo un lavoro, non è solo arte, è un diritto dell’umanità in quanto patrimonio artistico. Grazie a tantissime persone che lavorano intorno alla musica (e si parla di equipe a volte molto numerose ) possiamo portare il frutto di mesi e a volte anni di lavoro su un palcoscenico. Questo diritto deve essere rispettato per chi fa musica e per chi la accoglie! La musica deve essere sostenuta a tutti i livelli professionali!”

RAPHAEL GUALAZZI TOUR ESTIVO

Raphael Gualazzi ha annunciato le prime date di un tour estivo che lo vedrà esibirsi in contesti suggestivi, location all’aperto naturali e urbane che renderanno ancora più speciale questo ritorno alla musica.

L’artista presenterà dal vivo i brani dell’ultimo album Ho Un Piano (ne abbiamo parlato Qui), ma anche i successi di una carriera che gli ha regalato il disco di platino con l’album Reality and Fantasy e l’oro per Happy Mistake e Love Life Peace, che contiene la hit L’estate di John Wayne.

In questo tour prodotto da Massimo Levantini per JustmeLevarco, Raphael Gualazzi si presenterà in una doppia veste, in solo o in trio.

Ecco le prime date confermate:

26/08 Festival Villa Bertelli – San Vincenzo (LI)

04/09 Teatro Romano – Verona

