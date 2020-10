Raphael Gualazzi: “Per Noi”, videoclip del brano realizzato per il film “Trash”

E’ ora disponibile il videoclip del brano di Raphael Gualazzi Per Noi, presente nei titoli di coda del film Trash di Luca della Grotta e Francesco Dafano, nei cinema dal 16 ottobre.

Per Noi fa parte dell’album Ho un piano, prodotto da Sugar e uscito lo scorso mese di febbraio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo Carioca (Qui la nostra videointervista).

Il pezzo è nato proprio pensando alla colonna sonora di Trash e si ispira ai motivi portanti del film. Il progetto cinematografico si basa sul rispetto per la natura e per l’importanza di comprendere il nostro impatto e di come trasformarlo in un’occasione produttiva e positiva per l’ambiente.

Raphael Gualazzi ha anche firmato il brano che accompagna i titoli di testa del film, che si articolano presentandoci la straordinaria ambientazione del film, la città di Roma.

Trash arriva al cinema dal 16 ottobre, distribuito da Notorious Pictures e sarà il primo degli eventi speciali di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Domenica 25 ottobre Raphael Gualazzi sarà dal vivo a Campo dei Tornei di Castel Thun, a Vigo di Ton (TN) in occasione del Festival Dei Castelli Trentini.

TRASH – SINOSSI

Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti. Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte… Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles – una bottiglia da bibita gassata – e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto addette alla pulizia.

Slim è rassegnato, non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora dei Portatori utili a se stessi e agli altri, fino a quando un imprevisto cambierà il suo destino.

RAPHAEL GUALAZZI PER NOI – IL TESTO

Testo e musica di: Federico Sambugaro Baldini / Raffaele Gualazzi

Edizioni: Sugarmusic s.p.a.

Sai, è meglio che qui

Qualcosa si cambi un po’

Sai, è meglio che qui

Qualcosa migliori un po’

Sai, è meglio che qui

Qualcuno si svegli, è tempo ormai

Sai, e penso che sì

Se apri i tuoi occhi potrai capire.

Trash that thing for me!

Clean that up for you!

Don’t waste that for them!

Use that blessed cool trash!

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna guarire il mondo

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna salvare il mondo

Sai, io credo che qui

Si debba pensare un po’

Questo mondo è così

Stupendo ma unico

Sai, è meglio che qui

Qualcuno rispetti quel che c’è

Se ti accorgi anche tu

Se apri i tuoi occhi potrai capire.

Trash that thing for me!

Clean that up for you!

Don’t waste that for them!

Use that blessed cool trash!

Trash that thing for me!

Clean that up for you!

Don’t waste that for them!

Use that blessed cool trash!

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna guarire il mondo

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna salvare il mondo

Quello che hai

La terra che hai

Vive respira, sopporta, commuove, rinasce

E ancora lascia che splenda per sempre per noi.

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna guarire il mondo

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna salvare il mondo

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna guarire il mondo

La grinta mi gira intorno e balla

Bisogna pulire il mondo

La vita mi gira intorno e canta

Bisogna salvare il mondo