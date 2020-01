Il 10 gennaio è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Random Scusa AAA, che arriva dopo l’ottimo riscontro di Chiasso, certificato con il doppio disco di platino, e Rossetto che ha ottenuto il disco d’oro (Qui la nostra videointervista).

Scusa AAA è stata scritta da Random e prodotta da Zenit ed uscirà su etichetta My Own Family & Visory Records con licenza esclusiva Believe.

Il nuovo singolo di Random e Zenit descrive un rapporto d’amore intenso, ma che vive un momento di crisi. L’artista, in un momento di massima sincerità, chiede scusa alla persona amata. Scuse che riguardano il suo comportamento e l’incapacità di dimostrare a pieno la profondità del rapporto.

La melodia si sposa alla perfezione con un testo intenso e nel quale pop e rap si incastrano creando un mix innovativo, ma allo stesso tempo riconoscibile e personale.

Così Random descrive Scusa AAA:

“La mia forza più grande sta nell’avere accanto un gruppo di amici con cui condivido praticamente tutto, come fossimo fratelli. Ricordo che, in un periodo particolare, come spesso accade tra amici, si stavano creando tra noi dei grossi disguidi, incomprensioni che avrebbero portato a dividerci. L’unica modo per rimanere una famiglia, una cosa sola, come lo siamo sempre stati, era mettere da parte l’orgoglio e chiederci scusa a vicenda. Da questa consapevolezza nasce il ritornello del pezzo, che parla di una persona che è stata lasciata sola, proprio come me e i miei amici nel momento in cui ci stavamo a vicenda abbandonando. È un pezzo diverso dagli altri che, ascolto dopo ascolto, è diventato uno dei miei preferiti.”

RANDOM SCUSA AAA

Scusa AAA sarà accompagnato da un videoclip girato a Parigi che vede come protagonista femminile Chabeli Sastre Gonzalez, la giovane attrice della serie originale italiana Netflix Baby nel ruolo di Camilla.

Il video è scritto e diretto da Samuele Sbrighi, mentre la direzione della fotografia e il montaggio sono di Samuele Apperti.

Sui profili social di Random, il singolo è stato lanciato con un’operazione che ha coinvolto le voci dei doppiatori di alcuni dei personaggi protagonisti delle serie tv più amate di Netflix.

Scusa AAA testo

E sono qui per ricordarti

che sei la luce da queste parti

brilli ma l’ombra ti sta davanti

trovi la forza di sopportarmi

E sono qui, qui ad ignorarti

perché un po’ sto cercando di andare avanti

l’amore perduto seduto tra fogli bianchi

silenzio rifiuto di un segreto che vorrei raccontarti

No, no no sei la buona e la cattiva sorte

eravamo solo noi noi noi contro il male che apriva le porte

scusa AAA ti ho abbandonato però scusa

il tuo corpo è un’isola segreta AAA

cercherò anche sulla luna

ti chiedo scusa, scusa se il nostro amore fa male

ti chiedo scusa, scusa se il tempo sta per scadere

scusa per la mia fretta di andare

non ho di meglio da fare

ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica

È da lontano che ti guardo e sei bella

sai che ho fatto una figura di merda con te

mi ricordo che la prima volta che ti vidi

stavo in crisi con la luna storta

e non importa che io mi ricordo di lei

e non si ricorda di me perché non ho aperto bocca

e la vergogna mi mangia da dentro

e il bello che la porta poi nascondo lo stesso, lo stesso

No, no no sei la buona e la cattiva sorte

eravamo solo noi noi noi contro il male che apriva le porte

scusa AAA ti ho abbandonato però scusa

il tuo è un’isola segreta AAA

lo cercherò anche sulla luna sulla luna

ti chiedo scusa, scusa se il nostro amore fa male

ti chiedo scusa, scusa se il tempo sta per scadere

scusa per la mia fretta di andare

non ho di meglio da fare

ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica

E scusa se i miei sentimenti non escono se sei lontana

viviamo con i cuori spenti e non vorresti mai perdermi

e scusa se quando mi cerchi la testa non la trovo più

perché ormai lo sai ci siamo persi e non potresti più riavermi

e scusa AAA