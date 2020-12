Random: nell’autunno 2021 l’atteso ritorno dal vivo con due date esclusive

Tutto è nato da un'intervista rilasciata dal rapper nel 2014 in cui affermava di non pensare al Festival.

Sanremo, dal 2009, ama il Talent show. Un articolo per ripercorrere come si è evoluto il rapporto tra talent e Festival.

Al via le richieste per il Bando di Scena Unita. Una tredicesima per i lavoratori dello spettacolo più in difficoltà. Ecco i termini e i requisiti.

Sono diversi gli elementi essenziali per un buon Sanremo. Le canzoni, gli artisti e, non da meno, autori e produttori dei brani.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di Daniele Barsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'album in uscita nel 2021.

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo 2020. Sono iniziate le telefonate con i sì e i no di Amadeus

Festival di Sanremo 2021 big in gara... ormai ci siamo quasi, mancano solo sei giorni all'annuncio del cast dei 20 Campioni in gara (ma potrebbero diventare 22 o 24) che parteciperanno alla kermesse. E in questi giorni, come ogni anno in questo periodo, sono partite le liste con i pronostici, le indiscrezioni (e persino le...