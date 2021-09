Random: Mi sento bene è il nuovo singolo, scritto da Raige. Il significato del testo

Per il testo del nuovo singolo Mi sento bene, Random torna a collaborare con un collega con cui già ha lavorato per Siamo di un altro pianeta. Stiamo parlando di Raige, che insieme a lui ha messo la firma ad un nuovo pezzo in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 settembre.

Random spiega il significato del testo di Mi sento bene

Sto bene e forse non mi succedeva da troppo tempo. È inevitabile, certi avvenimenti legati al mio lavoro cambiano radicalmente la vita, e di sicuro i momenti bellissimi sono molti e io mi sento grato ogni giorno. Ma c’è il rischio di dimenticare quanto siano importanti le piccole cose, quelle immateriali, come il pranzo in famiglia, l’attesa del regalo di Natale, il calcetto la domenica… un amore che dia slancio ma anche serenità, basato sulla totale fiducia l’uno nell’altra. Io stavo dimenticando queste piccole, importantissime sensazioni di benessere. Ho sempre detto quanto sia importante avere la capacità di vivere ogni istante con la freschezza del primo amore, e oggi mi sento così. L’obiettivo della vita di ciascuno di noi dovrebbe essere questo: circondarsi di persone e di momenti che ci facciano sentire bene, non importa come, non importa dove, non importa con chi. Importa farlo per sé stessi

La nuova canzone dell’artista è dunque un pezzo dove si riflette su tutti quei piccoli ma importanti istanti che sono in grado di farci stare, per l’appunto, “bene”. Mi Sento Bene è stato descritto come un brano dal ritmo incalzante, una vera esplosione di gioia in cui l’artista invita l’ascoltatore a riscoprire tutti quei tasselli che possono costruire la felicità.

