Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

Prosegue senza sosta Musica Per Bambini in Tour d’Estate, la tournée in cui Rancore porta in giro per l’Italia la sua musica.

Dopo un Festival di Sanremo vissuto da protagonista e la vittoria al Premio Tenco come Miglior Brano con Argento Vivo, il singolo interpretato sul palco dell’Ariston insieme a Daniele Silvestri (Qui il nostro articolo), sono state annunciate delle nuove date.

MUSICA PER BAMBINI IN TOUR D’ESTATE – LE PROSSIME DATE

10/08 Roccadaspide (SA) – Festival dell’Aspide (ingresso gratuito)

13/08 Policoro (MT) – Jova Beach Party

27/08 Trescore Balneario (BG) – BumBum Fest (ingresso gratuito)

28/08 Acquaviva (SI) – Live Rock Festival of Beer (ingresso gratuito)

29/08 Ravenna – Pala De Andrè (ingresso gratuito)

06/09 Arezzo – Warehouse Decibel Festival (ingresso gratuito)

07/09 Fabriano (AN) – Remake Festival (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

04/10 S. Maria a Vico (CE) – Smav – NUOVA DATA

12/10 Roma – Spring Attitude @ MAXXI – NUOVA DATA

