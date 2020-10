Raim Ali per l’America

Come è noto l’autunno evoca i ricordi più belli e quelli a cui più si è affezionati. A Raim questo momento riporta alla memoria il primo viaggio a New York e lo fa con il nuovo singolo Ali per l’America (G Records).

Il brano arriva dopo i singoli Labirinto, Non mi basta e Sesto senso e rappresenta una nuova sfumatura della personalità musicale del giovane cantautore.

“Avevo proprio voglia di farmi un regalo – ci racconta Raim – e non potendo tornare fisicamente in America a causa del Covid, ci sono tornato con i ricordi. Mi sono innamorato di New York appena ci ho messo piede, a tal punto da dedicarle una canzone.”

Il brano porta la firma dello stesso Raim insieme a Ciro Scognamiglio (Museek Studio) che ne è anche produttore e arrangiatore.

Ad accompagnare l’uscita del nuovo singolo, un videoclip girato tra Mantova e New York con scene che mostrano Milano Malpensa.

RAIM ALI PER L’AMERICA – IL TESTO

Testo: Raim, Ciro Scognamiglio

Musica: Ciro Scognamiglio

G Records / Gallotti Domenico Ed. Mus.

Sorrido ancora quando penso alla prima volta

che ho prenotato le mie ali per l’America

I giorni dell’attesa prima di partire

nella valigia solo cose inutili…

Malpensa sempre pieno di voci e di colori

coi suoi ritardi e le file interminabili

Ed io seduto guardo lo spettacolo

Le cuffie nelle orecchie, la musica nel cuore…

Non mi abituo mai alla sensazione dell’alzarsi in volo

passare tra le nuvole e d’un tratto rivedere il sole…

Immaginarsi già oltre l’oceano

E poi dall’alto accorgersi di quanto sembri piccola New York.

Sorrido sempre quando passo per Central Park

e a volte penso che qui ci potrei vivere…

Ma in mezzo ai grattacieli mi sento piccolo

se guardo verso l’alto ho le vertigini…

Non mi abituo mai alla sensazione dell’alzarsi in volo

passare tra le nuvole e d’un tratto rivedere casa…

Immaginare già la sua felicità

che poi mi stringe forte tra le braccia e intanto fuori nevica…

Mentre il pensiero va oltre l’oceano

e a quella foto che dall’alto ho fatto a te, mia piccola New York.

Mentre il pensiero va oltre l’oceano

e a quella foto che dall’alto ho fatto a te, mia piccola New York.