Raffy torna con un brano scritto dall'artista sudamericano Randy... "Un poquito di reggaeton"

Raffy Un poquito reggaeton è il titolo del nuovo singolo di Raffaella Maria Senese, cantante nata il 14 settembre 2000 a Mirandola in provincia di Modena, da madre rumena e padre italiano.

La musica è da sempre per Raffy il rifugio per combattere l’insicurezza e farsi forza contro il bullismo di cui è stata vittima. Nel 2017 Raffy decide di provare ad emergere nello scenario musicale e vola in Romania, accerchiandosi di persone che la spronano nell’inseguire il proprio sogno. Tra queste incontra Costi Ionita nominato ai Grammy Awards e considerato uno dei produttori musicali più forti dell’industria musicale Rumena ed Internazionale.

Tornata in Italia, nel 2020 esce con TIKI TIKI e nel 2021 con Ratatà Boom in collaborazione con l’artista urban Ivan Granatino.

Oltre alla passione per il canto ama anche la moda e da quest’anno frequenta l’Istituto Marangoni a Milano.

Raffy Un poquito Reaggeaton

Il singolo, fuori per Planet R con distribuzione Sony Music, viene descritto come un’esplosione di musica e colori prodotta da Costi Ionita e scritta dall’artista sudamericano Randy.

Ecco come ne parla la stessa Raffy: