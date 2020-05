Raffy lancia un messaggio di positività con il singolo “Tiki Tiki”

La cantautrice italo-rumena Raffy ha lanciato a marzo il singolo Tiki Tiki (Ontheset), un coinvolgente reggaeton dal sound internazionale.

Il brano ha ottenuto il consenso del pubblico: il videoclip ufficiale, diretto da Alex Ceausu e girato a Bucarest, ha superato le 650mila visualizzazioni su YouTube.

Da qualche settimana, Raffy con questo singolo è protagonista anche sul nuovo social Tik Tok. Molti ragazzi hanno pubblicato video in cui cantano e ballano Tiki Tiki, confermando di gradire il brano e dimostrando di cogliere il suo spirito di positività.

La cantante s’è detta molto felice per questo riscontro.

“Il mio sogno più grande è sempre stato emozionare le persone e renderle felici ascoltando la mia musica” – confessa – “Piano piano i miei sogni si realizzano e sono felicissima di vedere che le persone fanno video mentre ballano cantano e si divertono con i miei pezzi“.

Tutto è nato per iniziativa della stessa Raffy: “ho lanciato una Challange su Tik tok dove ballavo Tiki Tiki e dopo una settimana già centinaia di persone avevano fatto video con la mia canzone“. L’artista conclude: “ero al settimo cielo perché sono i Fans che creano gli artisti, e io spero di far innamorare tutti della mia musica, perché queste sono soddisfazioni indescrivibili“.

Tiki Tiki è stata scritta da Raffy, Costi Ionita che ne ha curato arrangiamento e musica, e da Andrea Gallo, autore di Eva per Mina e Celentano. Qui di seguito potete leggere il testo del brano, mentre in fondo all’articolo trovate il videoclip.

Tiki Tiki, il testo

Tu che mi accendi

I sensi e tutti I giorni insieme a te

Una stella brilla e il mare sembra un quadro di monet

Mi diverto coi tuoi sguardi attenti non mi stanchi

Don’t break my heart, tell me goodbye

Bailando

Tiki Tiki Tiki Tiki por favor

Un besito, un besito de mi babe

Tiki Tiki Tiki Tiki oh my love,

Un boomerang su instagram

Noi non vogliamo ritornare in city, city

Ma ci sentiamo ancora marinai

L’estate sai non finisce mai

Tequila cubana, balliamo tiki tiki così dolce, che avvolge,

il ritmo ci travolge tiki tiki on the beach

Tiki Tik i love to much e mi tocca ancora dirti si

Lo giuro ti amo restiamo qui

Bailando

Tiki Tiki Tiki Tiki por favor

Un besito,un besito de mi babe

Tiki tiki tiki tiki oh my love

Un boomerang su instagram

Ora siamo in estasi

Come forse non siamo stati mai

Notti immense sulla sabbia noi

Don’t break my hearth, tell me goodbye

Bailando

Tiki Tiki Tiki Tiki por favor

Un besito, un besito de mi babe

Tiki tiki tiki tiki oh my love

Un boomerang su instagram

Raffy – Tiki Tiki – Video