E’ uscito in digitale il brano Samurai (Girotondo Srl / Sony Music Italy), un vero e proprio confronto generazionale tra Raf e il figlio Samuele Riefoli, in arte D’Art.

Il singolo fa parte della colonna sonora di uno dei tre spot del noto marchio di biscotti Ringo (Qui il nostro articolo sull’operazione), uniti dal claim Insieme si vince.

La carriera di Raf (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione del Mediterranean Stars Festival a Malta) è ormai un punto fermo da oltre 35 anni, mentre D’Art si sta affacciando ora nel mondo della musica e ha un approccio completamente diverso da quello del padre.

RAF & D’ART – SAMURAI

Il brano parla di come a volte è difficile a volte affrontare la vita, di come ci si trova quotidianamente a fronteggiare le avversità e di come, proprio come i Samurai, bisogna combattere per i propri obiettivi, ma anche per il bene della comunità.

“Samurai nasce da uno spunto musicale che mi ha fatto ascoltare un mio collaboratore, bassista degli Apres La Classe, Valerio Bruno, in arte Combass che io poi ho sviluppato, mentre per il testo io e Samuele ci siamo ispirati alla “The Lone Wolf” un telefilm degli anni 90 che parla di un samurai che non era al servizio di nessun padrone e girava insieme a suo figlio e affrontavano insieme una serie di vicissitudini, sempre a favore di ciò che ritenevano giusto.”

Queste le parole di Raf. D’Art invece dichiara: