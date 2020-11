Dopo aver firmato con Island Records, è ora uscito il nuovo singolo di Quentin40 Dare Gas (Veloce).

Il brano segna il ritorno dell’artista, ma rappresenta anche l’inizio di un percorso nuovo, una vera e propria rinascita musicale.

A distanza di oltre un anno dall’ultimo progetto solista il giovane rapper romano, autore del singolo di grande successo Thoiry e riconosciuto nella scena per le parole tronche delle sue strofe ricompare con un brano che rivela una nuova sensibilità. Un racconto maturo e definito del proprio mondo interiore.

Il singolo è il primo mattone del nuovo progetto che da seguito a una linea artistica già avviata nei precedenti lavori, ma che era rimasta in ombra.

Quentin40 è cresciuto e decide di cambiare pelle.

Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Borotalco Tv e realizzato dal regista Luther Blissett. Si tratta della rappresentazione visiva di questo percorso. Un tunnel, reale e simbolico, che il rapper decide di attraversare in una corsa necessaria per riprendere pieno possesso della propria strada.

“Dopo non essere riuscito ad ottenere risultati per molto tempo, ho cominciato a pensare che l’unico modo per tirare fuori qualcosa in più fosse affidarmi al mio cuore, a quello che sento davvero, seguire ció che smuove le mie emozioni quando mi rapporto alla musica.

È difficile trovare le parole per spiegare quello che la vita non mi ha dato, parole dettate da odio e rancori. Ho cominciato a sentire sempre di più dentro di me, che non avrebbe portato a nulla.”