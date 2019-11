Uscirà il 29 novembre XXX – 1989-2019: The Best, la raccolta che celebra 30 anni di carriera dei Punkreas.

L’album sarà disponibile in diverse versioni e conterrà anche un brano inedito. In attesa del festeggiamento live previsto per gennaio.

I Punkreas hanno realmente scritto la storia di un genere musicale in Italia. Non sono mai risultati scontati e negli anni sono riusciti a creare un pubblico che da anni li segue live in quella che è la loro dimensione più congeniale (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione dell’uscita dell’Ep InEquilibrio).

XXX – 1989-2019: The Best sarà disponibile nelle versioni 2CD, 3LP, digital downolad e streaming e conterrà il brano inedito Sono Vivo prodotto da Tommaso Colliva e una nuova versione di Aca’ Toro feat. Ska-P. XXX.

Il brano inedito viene descritto così dai Punkreas:

“Ci sono donne e uomini la cui unica ricchezza è la propria vita.

Ci sono donne e uomini la cui unica speranza e ambizione è conservarla, quella vita. “Sono Vivo” è dedicata a tutti quelli che lottano ogni giorno per sopravvivere.

Nessuno potrà dire che non lo sapeva, nessuno potrà dire di non averli visti. “Sono Vivo” è una gemma punk-rock che incarna perfettamente lo spirito Punkreas, lo stesso spirito ‘selvatico’ che si ritrova nel racconto di Noise. Quando abbiamo iniziato nessuno di noi avrebbe mai pensato di arrivare fino a qui. Ai tempi pochi suonavano punk-rock. La bomba “Dookie” dei Green Day non era ancora esplosa in Italia, tra i giovani i più “regolari” sognavano Tracy Spencer e le tette di Samantha Fox, noi invece, più selvatici, gli Iron Maiden e… le tette di Samantha Fox. Il punk non era di moda, ma i Punkreas lo erano già. Per lo meno a San Lorenzo di Parabiago, la frazione che ha visto nascere la band, poi anche a Rescaldina per il primo concerto, poi al Leocavallo, poi all’Heineken Jammin festival. Questo disco, ‘XXX’, non è un vero e proprio “Best Of”, ma la colonna sonora che ci ha accompagnato sui palchi di tutta Italia, dai centri sociali, sui carri nelle manifestazioni, fino ai grandi festival internazionali. È la nostra colonna sonora, ma forse di più la vostra; di quelli che hanno alimentato e sostenuto il sogno Punkreas, nutrendosene e nutrendolo allo stesso tempo. ‘XXX’ è il nostro regalo per questo 30°compleanno e un enorme grazie a tutti voi; quelli che c’erano, che ci sono e che ci saranno.

Perché noi lo sappiamo bene che ‘Finché ci sarete il sogno non muore’.”

XXX – 1989-2019: THE BEST – TRACKLIST

Disco 1

1 – Sono Vivo

2 – Acà toro (feat. Ska P)

3 – Canapa

4 – Voglio armarmi

5 – Cuore nero – Orchestral Version

6 – Sosta

7 – Modena – Milano (feat. Modena City Ramblers)

8 – Vulcani

9 – Zingari

10 – Fermati E Respira

11 – In fuga (feat. Lo Stato Sociale)

12 – Toda la noche

13 – I chiromanti

14 – Tutti in pista

15 – Il mercato del niente

16 – Falsi preoccupati

17 – Fegato Centenario

18 – Occhi puntati

Disco 2

1 – Acà toro

2 – La canzone del bosco

3 – U-Soli

4 – Polenta & Kebab (feat. O Zulù)

5 – Salta

6 – Inequilibrio

7 – Astronauta

8 – Sotto esame

9 – Va bene così (feat. Shiva)

10 – Chiapas

11 – Terzo mondo

12 – Ultima notte

13 – Non cambio mai

14 – L’orologio

15 – Bastardi

16 – Disgusto totale

17 – Il Vicino

PUNKREAS LIVE

E’ previsto per il 25 gennaio 2020 all’Alcatraz di Milano il concerto celebrativo. Un momento in cui la band ripercorrerà la carriera con i brani storici del repertorio. Non mancheranno gli ospiti…

