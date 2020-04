Primo Maggio Next 2020. In molti si stanno chiedendo quale sarà quest’anno, con l’emergenza Covid-19, il destino del Concertone del Primo Maggio.

Ovviamente non sarà possibile farlo nel modo tradizionale ma All Music Italia è in grado di anticiparvi che l’evento ci sarà e avrà una formula, televisiva, ovviamente differente. Alla conduzione ci sarà per il terzo consecutivo Ambra Angiolini.

Ma prima è tempo di pensare al Primo Maggio Next 2020, nuova edizione del Contest per artisti emergenti che da diversi anni permette a tre artisti di esibirsi sul palco della manifestazione.

Dalle quasi 1.800 proposte iniziali sono 30 i finalisti che potete ascoltare qui. Ai 30 finalisti si aggiungono i Romito, selezionati attraverso il Contest partner di Musica contro le mafie.

Primo Maggio Next 2020. quando e come seguire le finali

Le finali del Contest si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 Aprile a partire dalle ore 15, in diretta streaming su next.primomaggio.net e sarà visibile in diretta anche sul nostro sito in un articolo apposito che pubblicheremo sabato.

Primo Maggio NEXT 2020 conclude quindi le sue selezioni nazionali con una “finale live” attraverso la quale la Giuria di Qualità sceglie i 3 progetti musicali vincitori.

I 30 finalisti saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione.

Gli artisti finalisti partiranno già con i 3 voti assegnati in fase di semifinale dalla Giuria di Qualità (qualità del progetto, qualità della produzione, originalità/riconoscibilità), ai quali si aggiungerà un quarto voto (assegnato dalla stessa Giuria di Qualità) relativo all’esibizione in streaming.

La media dei 4 voti decreterà la classifica finale e i 3 vincitori di Primo Maggio NEXT 2020.

I voti assegnati ai progetti semifinalisti (classificatisi dal 150° al 31° posto) dalla Giuria di Qualità del Contest Primo Maggio NEXT 2020 sono pubblici e consultabili sul portale next.primomaggio.net.

La Giuria di Qualità è composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard), Enrico Schleifer (RadUni).

Questi i 30 finalisti del Contest: