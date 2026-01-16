prima stanza a destra: dalla vertigine del nuovo singolo, “Infinito”, al ritorno nei club

prima stanza a destra, Infinito, testo e significato del brano. Dalla polvere dei festival estivi al boato di Piazza del Plebiscito per Fred Again…, prima stanza a destra torna con un brano che è una vertigine emotiva.
Il percorso di prima stanza a destra somiglia a quello di un unico elemento in movimento: osserva, si allontana e ritorna, raccogliendo frammenti di un racconto che poi ricompone con una cura quasi chirurgica. È un percorso visivo e sonoro che restituisce una tensione emotiva costante, un equilibrio precario che sembra sempre sul punto di spezzarsi.
Dopo un’estate intensa che lo ha visto protagonista al MI AMI, a La Prima Estate e al Locus Festival, e dopo aver condiviso il palco con giganti internazionali come James Blake a Torino e Fred Again.. nella sua Napoli (davanti a una marea umana di 15.000 persone), l’artista è pronto a riprendersi la dimensione intima e potente dei club.
prima stanza a destra – IL SIGNIFICATO DI INFINITO
Il nuovo brano, intitolato appunto Infinito, è una preghiera laica che oscilla tra il desiderio assoluto e la paura paralizzante della perdita. Non è solo una canzone d’amore, ma un’indagine sulla proiezione dell’altro nel proprio futuro. Il testo scava nel profondo, descrivendo un legame così forte da essere già stato celebrato nella mente (“ti ho sposata nei miei pensieri”) e che cerca conferme in uno sguardo che è l’unico capace di trasformare il buio in luce.
Le immagini sono vivide: la sabbia, la luna, il respiro. L’infinito non è un concetto astratto, ma un tempo presente che l’artista chiede di poter abitare insieme a chi ama, rifiutando la fine e scegliendo di restare “giovani e sognanti”.
Il brano è stato prodotto da BRAIL, scritto da prima stanza a destra e composto da Iacopo Sinigaglia, Giovanni Amati e Vincenzo Raccuglia.
TESTO
Resta qui
tu mi fai sognare
ho paura, sì
che tu mi lasci andare
Non chiamarmi domattina
se ora mi lasci andare via
Sei in cima ai miei desideri
resta pure qui con me
ti ho sposata nei miei pensieri
resta pura con me
Sei sicura di volermi?
io sogno una vita con te
il buio diventa luce
toccherò la luna con te
Tu sei l’infinito
io ti voglio all’infinito
fino all’ultimo respiro
perché tu sei l’infinito
Il tuo volto mi incanta, ti prego
resta stesa sulla sabbia qui con me
noi resteremo giovani e sognanti
l’infinito io lo vedo mentre mi parli
Sei in cima ai miei desideri
resta pure qui con me
ti ho sposata nei miei pensieri
resta pura con me
Sei sicura di volermi?
io sogno una vita con te
il buio diventa luce
toccherò la luna con te
Tu sei l’infinito
io ti voglio all’infinito
fino all’ultimo respiro
perché tu sei l’infinito
IL TOUR NEI CLUB 2026
La musica di prima stanza a destra troverà la sua naturale collocazione dal vivo a marzo 2026. Quattro appuntamenti speciali, organizzati da D’Alessandro & Galli, che toccheranno le principali città italiane. Un tour che si preannuncia immersivo, capace di portare sul palco quella stessa tensione che caratterizza i suoi lavori in studio.
Ecco il calendario completo delle date:
- 20 marzo – Milano, Arci Bellezza
- 22 marzo – Bologna, Locomotiv
- 24 marzo – Roma, Monk
- 26 marzo – Napoli, Duel Club
Foto di Arianna Ruffini