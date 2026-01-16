prima stanza a destra: dalla vertigine del nuovo singolo, “Infinito”, al ritorno nei club

prima stanza a destra, Infinito, testo e significato del brano. Dalla polvere dei festival estivi al boato di Piazza del Plebiscito per Fred Again…, prima stanza a destra torna con un brano che è una vertigine emotiva.

Il percorso di prima stanza a destra somiglia a quello di un unico elemento in movimento: osserva, si allontana e ritorna, raccogliendo frammenti di un racconto che poi ricompone con una cura quasi chirurgica. È un percorso visivo e sonoro che restituisce una tensione emotiva costante, un equilibrio precario che sembra sempre sul punto di spezzarsi.

Dopo un’estate intensa che lo ha visto protagonista al MI AMI, a La Prima Estate e al Locus Festival, e dopo aver condiviso il palco con giganti internazionali come James Blake a Torino e Fred Again.. nella sua Napoli (davanti a una marea umana di 15.000 persone), l’artista è pronto a riprendersi la dimensione intima e potente dei club.

prima stanza a destra – IL SIGNIFICATO DI INFINITO

Il nuovo brano, intitolato appunto Infinito, è una preghiera laica che oscilla tra il desiderio assoluto e la paura paralizzante della perdita. Non è solo una canzone d’amore, ma un’indagine sulla proiezione dell’altro nel proprio futuro. Il testo scava nel profondo, descrivendo un legame così forte da essere già stato celebrato nella mente (“ti ho sposata nei miei pensieri”) e che cerca conferme in uno sguardo che è l’unico capace di trasformare il buio in luce.

Le immagini sono vivide: la sabbia, la luna, il respiro. L’infinito non è un concetto astratto, ma un tempo presente che l’artista chiede di poter abitare insieme a chi ama, rifiutando la fine e scegliendo di restare “giovani e sognanti”.

Il brano è stato prodotto da BRAIL, scritto da prima stanza a destra e composto da Iacopo Sinigaglia, Giovanni Amati e Vincenzo Raccuglia.

TESTO

Resta qui

tu mi fai sognare

ho paura, sì

che tu mi lasci andare

Non chiamarmi domattina

se ora mi lasci andare via

Sei in cima ai miei desideri

resta pure qui con me

ti ho sposata nei miei pensieri

resta pura con me

Sei sicura di volermi?

io sogno una vita con te

il buio diventa luce

toccherò la luna con te

Tu sei l’infinito

io ti voglio all’infinito

fino all’ultimo respiro

perché tu sei l’infinito

Il tuo volto mi incanta, ti prego

resta stesa sulla sabbia qui con me

noi resteremo giovani e sognanti

l’infinito io lo vedo mentre mi parli

Sei in cima ai miei desideri

resta pure qui con me

ti ho sposata nei miei pensieri

resta pura con me

Sei sicura di volermi?

io sogno una vita con te

il buio diventa luce

toccherò la luna con te

Tu sei l’infinito

io ti voglio all’infinito

fino all’ultimo respiro

perché tu sei l’infinito

IL TOUR NEI CLUB 2026

La musica di prima stanza a destra troverà la sua naturale collocazione dal vivo a marzo 2026. Quattro appuntamenti speciali, organizzati da D’Alessandro & Galli, che toccheranno le principali città italiane. Un tour che si preannuncia immersivo, capace di portare sul palco quella stessa tensione che caratterizza i suoi lavori in studio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Ecco il calendario completo delle date:

20 marzo – Milano, Arci Bellezza

– Milano, Arci Bellezza 22 marzo – Bologna, Locomotiv

– Bologna, Locomotiv 24 marzo – Roma, Monk

– Roma, Monk 26 marzo – Napoli, Duel Club

Foto di Arianna Ruffini