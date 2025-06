Il Pride Village compie 18 anni: tutti gli ospiti e gli eventi dell’edizione 2025

Pride Village 2025: torna dal 6 giugno al 6 settembre alla Fiera di Padova la XVIII edizione del più grande festival inclusivo del Nord Italia. Tre mesi di musica, spettacoli, talk, cultura, sport e clubbing per celebrare l’orgoglio e la libertà d’espressione in tutte le sue forme.

Dal 6 giugno al 6 settembre 2025 torna alla Fiera di Padova il Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia, che quest’anno festeggia la sua diciottesima edizione. Diciotto anni di storia, cultura, musica e impegno che hanno trasformato quello che era un esperimento pionieristico in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana.

Nato per dare spazio, visibilità e voce alla comunità LGBTQIA+, oggi il Pride Village è diventato un luogo simbolo della libertà d’espressione, capace di coinvolgere ogni anno decine di migliaia di persone in un clima festoso e accogliente. Un festival che unisce generazioni e mondi diversi nel segno dell’arte, del divertimento e dell’attivismo.

Per questa edizione speciale, la maggiore età del festival, il Village si presenta con un cartellone imponente che mescola live show, clubbing internazionale, comicità, spettacoli teatrali, talk politici, concorsi drag, attività sportive e spazi di socialità, in un percorso che si snoda per tutta l’estate dal mercoledì al sabato. Una festa lunga tre mesi che non è solo intrattenimento, ma anche un manifesto di inclusione e comunità.

Con la direzione artistica di Diego Longobardi e la produzione guidata da Mario Chiavalin, il Pride Village 2025 vuole essere, più che mai, un’esperienza totale: un luogo dove arte, musica e parola si intrecciano con l’attivismo, la cultura pop e il desiderio di stare insieme, in un tempo in cui è sempre più necessario ribadire che l’orgoglio non è un evento ma una cultura da vivere ogni giorno.

padova pride village 2025: PROGRAMMA, ospiti, ORARI E BIGLIETTI

Fiera di Padova – Ingresso M – Padiglione 8 (via Rismondo). Parcheggi anche in via Goldoni e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20:00 alle 8:00).

ORARI E BIGLIETTI

Patrocinio del Comune di Padova. Partner: Martini, Heineken, Redbull, Doreca, KIWI Vapor. Media partner: Radio Company, Rivista Vero. Info e programma su: www.pridevillage.it. Prevendite disponibili su Ticketmaster.

Mercoledì e giovedì: ingresso gratuito (19:00–2:00)

Venerdì: gratuito fino alle 21, poi 9 € (21:00–4:00)

Sabato: gratuito fino alle 21, poi 9 € fino alle 23:30, 18 € con drink incluso dopo le 23:30

6 giugno: biglietto speciale 15 €

6 giugno – Opening Party con Settembre (vincitore Sanremo Giovani 2025), dj set Albert Marzinotto . Madrina della serata: Francesca Pascale .

– Opening Party con (vincitore Sanremo Giovani 2025), dj set . Madrina della serata: . 7 giugno – Live: Marco Carta, Thomas, Niveo, Viola Valentino . In arrivo da Barcellona il party Matinée Pervert .

– Live: . In arrivo da Barcellona il party . 13 giugno – Show The Abbashow , travolgente tribute band degli ABBA.

– Show , travolgente tribute band degli ABBA. 14 giugno – Live di Maria Tomba + serata Les Folies du Pigalle .

– Live di + serata . 20 giugno – Omaggio a Raffaella Carrà con Forte Forte Forte , show di Angelo Perrone con Cristiano Malgioglio .

– Omaggio a Raffaella Carrà con , show di con . 21 giugno – Concerto di Cristina D’Avena + dj set Josh Harrison .

– Concerto di + dj set . 26 giugno – Concorso Regina dei Mari – Drag Queen of the Seas + Atropos Techno Party .

– Concorso + . 27 giugno – Party Muccassassina Rock Me Pride + dj Paullo Góes .

– Party + dj . 28 giugno – Drag show con Farida Kant e Aura Eternal .

– Drag show con e . 3-6 luglio – Pride Village Music Fest : 4 giorni di concerti, dj set e spettacoli live.

– : 4 giorni di concerti, dj set e spettacoli live. 4 luglio – Talk Aperti per Ferie con Fabio Canino, Paola Barale, Daniele Gattano e ospiti.

– Talk con e ospiti. 5 luglio – Finale Triveneto Miss Drag Queen Italia .

– Finale Triveneto . 10 luglio – Presentazione libro Sacro Queer con Nichi Vendola + contest danza Mydance Force .

– Presentazione libro con + contest danza . 11 luglio – Live BigMama + dj set Mario Backman .

– Live + dj set . 12 luglio – Show Daniel Greco + Bear Doc Party .

– Show + . 16 luglio – Talk “La storia della giustizia in Italia” con Felice Casson e Gherardo Colombo .

– Talk “La storia della giustizia in Italia” con e . 18 luglio – Concerto Queenmania + dj set Samuele Sartini .

– Concerto + dj set . 19 luglio – Live Daniele, Senza Cri, Tancredi, Crytical (Amici) + party XLSIOR Mykonos .

– Live (Amici) + party . 25 luglio – Show Vincenzo De Lucia + Muccassassina Kinky .

– Show + . 26 luglio – Live Michele Bravi + Black Code Party .

– Live + . 2 agosto – Spettacolo comico di Paolo Camilli + We Party Madrid .

– Spettacolo comico di + . 9 agosto – Concorso Il Gay più Bello d’Italia + dj set Allison Nunes .

– Concorso + dj set . 14-16 agosto – Ferragostissimo Music Fest con Holi Fest , Schiuma Party e dj set.

– con , e dj set. 15 agosto – Live Jo Squillo .

– Live . 22 agosto – Drag show comico con Karma B .

– Drag show comico con . 29 agosto – Spettacolo di Lucia Ocone .

– Spettacolo di . 6 settembre – Gran finale del Pride Village 2025.

CLUBBING, DJ, RESIDENT, COMIC SHOW, DRAG DINNER, talk e concorsi

Durante tutta l’estate si alterneranno i migliori dj della scena nazionale e internazionale: Josh Harrison, Allison Nunes, Paullo Góes, Mario Backman, Merk & Kremont. I party internazionali includono Matinée Pervert, XLSIOR Mykonos, Muccassassina, We Party Madrid. Resident DJ: Caio Pelati, Mr. Mara, Tomas De Marchi, Federico Tessari, LBK, Valerio Di Rocco.

Novità 2025: il Che Fico! Comedy Show firmato Pippo Franco, con ospiti come Giulia Pacchioli, Roberto de Marchi, Riky Bokor, Luca Klobas e tanti altri. Ogni sera, dinner show in drag con regine come Farida Kant, Aura Eternal, Adriana Picasso, Eva Solis, Miss Kina Gaultier, Regina Miami e molte altre.

Oltre a Miss Drag Queen Italia, Regina dei Mari e Il Gay più Bello d’Italia, torna Village People, il contest per cantanti, performer e ballerini. Iscrizioni gratuite via email a talentvillagepeople@gmail.com.

Momenti di riflessione con: Nichi Vendola (“Sacro Queer”), Fabio Canino (“Aperti per Ferie”), Casson e Colombo (legalità e giustizia), e numerosi ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo.

Quattro ristoranti tematici, sette bar, enoteca, gineria, caffetteria. Village Garden con aree relax, due palchi (Pop e House), aree privè, nuovi campi sportivi (beach volley e basket), prenotabili con app dedicata.