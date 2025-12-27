Premio Tenco 2025: il 30 dicembre lo speciale in onda su Rai 1 con la conduzione di Malika Ayane

Il 30 dicembre, in seconda serata su Rai 1, l’appuntamento è con la grande musica d’autore. Andrà infatti in onda lo speciale TV dedicato al Premio Tenco 2025, l’ultima edizione della storica rassegna svoltasi al Teatro Ariston di Sanremo dal 22 al 25 ottobre scorso.

A guidare il racconto televisivo sarà l’eclettica Malika Ayane, che accompagnerà il pubblico tra le esibizioni live e gli approfondimenti storici sul Club Tenco.

Prodotto da iCompany in collaborazione con il Club Tenco, il programma di quest’anno, della durata di 80 minuti, si sviluppa attorno al tema “Con la memoria”, un filo conduttore che ha invitato a riflettere sui grandi eventi del Novecento e sul loro impatto indelebile sulla musica.

“Il Tenco è un patrimonio culturale del nostro Paese”, ha dichiarato Massimo Bonelli, produttore dello speciale e CEO di iCompany, sottolineando la responsabilità di restituire in TV la profondità di una storia lunga oltre mezzo secolo.

I Premi alla Carriera e le Targhe Tenco 2025

Lo speciale mostrerà i momenti salienti della consegna dei Premi Tenco alla Carriera, che in questa edizione sono stati conferiti a nomi di rilievo internazionale e nazionale: Baustelle, Goran Bregović, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca.

Ampio spazio sarà dedicato ai vincitori delle Targhe Tenco 2025, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dalla giuria di esperti e giornalisti. Tra i protagonisti vedremo Lucio Corsi, trionfatore con l’album Volevo essere un duro (Migliore album e Migliore canzone), La Niña (Migliore album in dialetto), Anna Castiglia (Opera prima), Ginevra Di Marco (Interprete) e Caroline Pagani (Album a progetto).

Diritti civili e ospiti d’eccezione

L’edizione 2025 si è distinta anche per il forte impegno civile. Durante la serata verrà ricordato il Premio Yorum, conferito alla memoria del poeta palestinese Refaat Alareer, con l’esibizione sul palco dei Grup Yorum. Il Premio SIAE è stato invece assegnato a Mimmo Locasciulli per i suoi cinquant’anni di carriera.

Ad arricchire il cast dello speciale televisivo, oltre ai premiati, vedremo sul palco dell’Ariston numerosi ospiti: da Simone Cristicchi con Gnu Quartet a Emma Nolde, che ha aperto la rassegna con la tradizionale “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, passando per Omar Pedrini, Pierdavide Carone, Moni Ovadia e molti altri protagonisti della scena culturale italiana.