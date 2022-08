Premio Lunezia Nuove proposte 2022: scelti gli 8 finalisti del Contest

Premio Lunezia Nuove proposte 2022, i finalisti.

In attesa di notizie sui premi e lo svolgimento dell’edizione 2022 della manifestazione che vede alla direzione artistica Beppe Stanco, sono stati decisi i finalisti della sezione Nuove proposte che entreranno nei prossimi giorni in rotazione su Rai Isoradio e che si esibiranno nella finale del premio ad Aulla.

A comunicarli Loredana D’Anghera e il vice Presidente del Comitato d’Ascolto, Dario Salvatori.

Tra gli iscritti al Contest erano rimasti in: Ilaria Argiolas – Rocca Priora (Roma), Luigi Bevilacqua in arte “Rame” – Senigallia (AN), Alessandro Cantalupo – Rho (MI), Anna Castiglia – Torino, Virginia Clerico in arte “Virghee”, Bruino (TO), Noemi Damiani – Marino (RM), Andrea Di Lauro in arte “Andredieci” – Milano, Federica Dionigi in arte “Faith” – Roma, Alessandro Domenici in arte “Guzzi” – Camaiore (LU), Carlo Farina – Torino, Francesca Fiandaca in arte “Enif” – Torino, Sara Fortini – Soave (VR), Antonio Il Grande in arte “Aigì” – Tropea, Giovanna Luisi – Avezzano (AQ), Federico Mazzini in arte “Magus” – Gussago (BS), Albino Pizzato in arte “Skuba Libre” – Latina, Alessandro Petulla in arte “Petullà” – Venaria Reale (TO), Nicola Pressi in arte “Cane sulla Luna” – Narni (TR), Antonio Ranieri – Roma, Dalila Sanna in arte “Dalilah” – Arzachena (SS), Noemi Tommasini – Castellarano (RE), Nicola Vantini in arte “Doc” – Cariano (VR), Martina Zoppi – Cadeo (PC) a cui si aggiungevano tre band: G/A/M Band – Padova, Nada e Sissi – Conegliano (TV) e Out Offline – Milazzo (ME).

Premio Lunezia 2022 Nuove proposte – I finalisti

Questi nomi degli 8 finalisti, tra cui una band, che dopo l’esibizione a Roma, passano in finale: