Premio Lunezia 2022: sono riaperte le iscrizioni per le Nuove Proposte

Il Premio Lunezia è un consolidato appuntamento della cultura musicale italiana, nato ad Aulla nel 1996. Dal 2001 ha aperto una sezione Nuove Proposte alla quale possono iscriversi band, cantautori, musicisti e autori di testi.

Il Premio Lunezia Nuove Proposte torna anche nel 2022: sono già aperte le iscrizioni. Il concorso vede la partecipazione di Radio Rai e il patrocinio del Ministero della Cultura. La Direzione Artistica di Loredana D’Anghera e il team del Premio Lunezia sono già impegnati nel trovare nuove occasioni di promozione dei finalisti e del vincitore. Si sono rimesse in moto le relazioni con media e management per creare circostanze che favoriscano incontri e spazi mediatici utili ad entrare nei circuiti artistici e commerciali della musica leggera italiana.

ll Premio Lunezia Nuove Proposte è aperto ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità. Le opere sono ammesse solo in lingua italiana, almeno per l’80% della parte letteraria.

Il Premio si articola in quattro categorie/sezioni :

– Band (da due a più componenti) ;

– Cantautori/Autori Solisti (sezione che ammette la partecipazione anche di interpreti – vedi capitolo)

– Autori di Testi;

– Premio “Musicare i Poeti”.

Premio Lunezia, iscrizioni online

Per l’edizione 2022, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con procedura online attraverso il sito del Premio Lunezia.

La direzione artistica ha annunciato il seguente iter:

pre-ascolto (se necessario anche in modalità remota) dei semi-finalisti a Roma nel mese di luglio 2022 (data e luogo da definire). Promoter, referenti di Radio Rai, Rai Tv e Nazionale Italiana Cantanti, seguiranno il pre-ascolto live. Il numero di semi-finalisti andrà in base alla qualità del materiale pervenuto. Il pre-ascolto a Roma dei semi-finalisti riguarda le sezioni Band e Cantautori/Autori. I prescelti delle altre sezioni (Autori di testo e “Musicare i poeti”) verranno direttamente contattati per le serate finali.

Le serate finali si terranno ad Aulla, La Spezia ed eventuali altre sedi nel territorio nazionale.

Rai ISO Radio offrirà rotazione radiofonica agli 8 finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte. Con il patrocinio del Ministero della Cultura, le semifinali si svolgeranno tra giugno e luglio a Roma, fase che vedrà già la presenza di produttori e referenti di Radio Rai e Rai TV.

Inoltre, L’altoparlante, agenzia di comunicazione musicale, in occasione del suo ventennale istituisce per uno dei finalisti il premio Twenty Years on air, che consiste nella promozione radiofonica del singolo in gara.

Per leggere il regolamento ed avere ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.premiolunezia.it.