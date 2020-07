Rtl 102.5 Power Hits Estate 2020. In attesa del 9 settembre, giorno in cui la manifestazione prenderà vita dall’Arena di Verona, gli utenti del sito di Rtl 102.5 continuano a votare il tormentone dell’estate e, per la seconda settimana consecutiva, portano al primo posto Boomdabash con Alessandra Amoroso.

Dopo Gaia e Irama, rispettivamente in testa nella prima e nella seconda settimana di voto, Karaoke ha conquistato la vetta nella terza settimana e in quella appena conclusa.

Andiamo a scoprire le prime cinque posizioni nel dettaglio.

