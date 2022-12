Polemica stigmatizza la noia nel nuovo singolo “Ammazzerò”

Ammazzerò è il titolo del nuovo singolo del rapper Polemica, negli store digitali dal 25 novembre 2022. Il brano è un’invettiva contro la noia, ma anche un invito all’azione e all’inclusione.

Polemica è un giovanissimo rapper romano classe 2005. Quest’anno, a soli 17 anni, ha vinto il primo premio nella categoria Urban Icon di Laziosound, promosso da Regione Lazio; e il Full Contact Contest dell’etichetta Honiro Label. Con il singolo Ammazzerò – dal titolo durissimo – lancia un messaggio alla generazione Z, di cui fa parte e vuole essere portavoce.

Sin dalla prima strofa del pezzo, Polemica esprime ad un flusso di pensieri scaturito in un momento di noia. Si tratta però di uno sguardo innamorato sulla vita, che nonostante tutto è ricca di belle sensazioni. Nell’osservare la realtà circostante, l’artista – quale voce di una generazione spesso incompresa e fraintesa – compie una disamina sociale che sfocia in un invito ad agire.

Ammazzerò è un brano in cui le parole del testo contano. Il flusso di pensieri, non a caso, si infittisce fino al ritornello. Non si può restare fermi, annoiati, di fronte a una moltitudine di eventi che danneggiano la società in cui viviamo. La noia va quindi “ammazzata”. Nella seconda strofa, Polemica canta una vera e propria denuncia in rima, che è anche presa di coscienza, attiva e decisa. La brevissima terza strofa racconta infine un ritorno alla situazione iniziale, quasi inevitabile, ma che non preclude la possibilità di una nuova evoluzione attiva. Un loop, come viene cantato nel ritornello.

Ammazzerò è accompagnata da un videoclip firmato da Massimiliano Greco e realizzato da St’Art. Il video è una narrazione per immagini in cui si specchia la melodia delicata ed essenziale del brano. In una raffigurazione dolce-amara, Polemica si mostra appeso al pari di un automa mentre canta il suo brano.

polemica – ammazzerò – video

La foto di Polemica è di Simone Bureca