Il 4 gennaio del 2015 scompariva Pino Daniele.

Compito difficilissimo quello che mi ha assegnato il mio direttore questa mattina, anche se me lo aspettavo; telefonata non si è fatta attendere ed ecco formulata la richiesta: domani ( oggi per chi legge ) sono 6 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, il grande Pino Daniele e chi può, meglio di te, che sei pure napoletano, formulare la classifica delle sue più belle canzoni?

Chiaramente ho subito risposto come qualcuno più blasonato di me: “obbedisco”, ma…. è una parola!

Mi sono subito reso conto che formulare una top 10 è cosa complicatissima, e non mi ha certo aiutato pensare di aumentare a 20 le posizioni. Proprio non riesco.

Perché Pino è per me un misto di cose che entrano ed escono dalla mia mente; è un insieme di fotografie, stati d’animo che sono stati immortalati in note, in testi, alcuni dei quali ( moltissimi ), sono diventati patrimonio musicale di tutti, altri invece rappresentano semplicemente una ricchezza interiore mia, che non ha pretesa alcuna possa essere importante per altri.

Così, con tanta difficoltà, con una marea di spostamenti di posizioni, inversioni, leva e metti, sono arrivato, sudando l’impossibile, ad una top 30 che non tiene conto per niente di quanto un pezzo sia stato di successo, di come un singolo abbia dominato le radio; ho semplicemente scelto quelle che per me sono LE CANZONI maiuscole di Pino.

E sarò sincero, non m’interessa di cosa ne penserete, degli eventuali: “ma non hai messo quella“, o “hai messo questa che era interna ad un album”, perché Pino era un grande musicista per tutti e di tutti, ma principalmente, almeno in questo caso, è mio, solo mio.

Ecco a voi quindi la mia personale top 30 ed anche se la numero uno è forse la cosa più scontata ( ma non potrebbe essere altrimenti per il ritratto meraviglioso che fotografa anche il mio essere napoletano ) spero che qualcosa la ritroverete, anche di più insolito, proprio grazie a questa classifica.

