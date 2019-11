Piero Pelù: tutto pronto per le 6 date di “Benvenuto Al Mondo Tour”

Si scaldano i motori per Benvenuto al Mondo Tour, la tournée che segna il ritorno dal vivo di Piero Pelù. 6 date in cui l’artista porterà in scena energia e una carriera lunga quasi 40 anni e che nelle ultime settimane si è arricchita del singolo Picnic all’inferno in cui l’artista ha duettato virtualmente con Greta Thunberg (Qui la nostra videointervista), campionando il discorso del dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24.

Dal 13 al 22 novembre Piero Pelù toccherà 6 città italiane per altrettanti concerti in cui sarà accompagnato da numerosi ospiti rappresentanti anche delle diverse generazioni di cui l’artista toscano è stato ispirazione.

I concerti saranno aperti da Alosi e Life in the woods e sul palco a fianco di Pelù si susseguiranno: Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó e Rancore.

“Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento, oltre che con i miei magnifici Bandidos, anche con artisti di grande calibro come Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardó, Rancore, Alosi e i Life in the woods.” “All’Ozone studio fervono le prove per il tour, ci saranno i Bandidos in forma smagliante, ci sarà “Picnic all’inferno” in versione live pronta ad esplodere e ci sarà un altro inedito caldissimo!”

Queste le parole di Pierò Pelù che sul palco sarà accompagnato dai Bandidos, super band formata da Giacomo Castellano “James Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Luc Mitraglia” alla batteria, cori e sequenze e Dado Neri “Black Dado” al basso, doppia chitarra e cori.

Un live show che promette di stupire e di essere l’anteprima di un progetto più ampio che vedrà la luce il prossimo anno, quando Pelù, in pausa dai Litfiba, pubblicherà un nuovo album.

PIERO PELÙ – BENVENUTO AL MONDO TOUR

Ecco le date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners:

13 novembre – Roma, Atlantico Live (Ospiti Andrea Appino degli Zen Circus e Rancore)

15 novembre – Bologna, Estragon (Opening act Alosi) – SOLD OUT

16 novembre – San Biagio Di Callalta (Treviso), Supersonic Music Arena (Opening act Alosi)

19 novembre – Milano, Alcatraz (Opening act Alosi)

20 novembre – Venaria Reale (Torino), Teatro Della Concordia (Opening act Alosi)

22 novembre – Firenze, Tuscany Hall (Ospiti Erriquez e Finaz della Bandabardó e opening i Life in the woods)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Riccardo Bagnoli